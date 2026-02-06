藍：兩岸制度不同 化解歧異需時間

國民黨主席鄭麗文日前表示，現階段討論兩岸和平統一的話題言之過早，沒有成熟的條件。大陸國台辦發言人陳斌華昨回應，和平是兩岸同胞的共同追求，統一是台灣的唯一前途。國民黨則重申鄭麗文說法表示，兩岸隔絕前後加起來超過一世紀，形成完全不同制度與生活方式的兩個社會，如今要化解歧異、交流合作，需要時間。

國共兩黨智庫論壇落幕，陳斌華昨主持國台辦記者會時表示，兩黨在時隔十年後開啟機制化交流意義重大，成效顯著。針對本報提問有關鄭麗文對和平統一討論的看法，陳斌華說，兩岸中國人應共擔民族大業，順應歷史大勢，共同推動兩岸關係和平發展，推進祖國統一。

至於未來是否舉辦「鄭習會」，國民黨副主席蕭旭岑說會水到渠成。陳斌華重申願在九二共識、反對台獨基礎上與國民黨加強交流等說法。對於鄭麗文表示，大陸是親人，絕不會做出骨肉相殘的事。陳斌華說，「兩岸一家親，都是中國人」，這是兩岸關係的底色。

陸委會日前抨擊國共交流，強調中共的目標是消滅中華民國，此目標不會因誰去北京而改變。陳斌華反擊說，對一切有利發展兩岸關係、造福兩岸同胞的事，民進黨當局都是一味汙衊中傷。