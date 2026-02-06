專家解析 陸將向美施壓台灣議題

美國總統川普4日表示，他和中國大陸國家主席習近平進行一通「長時間且詳盡」的通話，討論貿易、軍事、台灣、伊朗及俄烏、大陸考慮額外採購黃豆等議題，持續釋出美中關係穩定訊號；但專家在解析美中雙方說法後，認為中方將在川普規劃4月訪陸時，持續向川普施壓台灣議題。

川普4日在Truth Social發文表示，「我才剛和中國習主席通完非常棒的電話，是一通長時間且詳盡的通話，討論很多重要議題，包括貿易、軍事、我4月訪中行程、台灣、俄烏戰爭、目前伊朗情勢、中國採購美國石油和天然氣、中國考慮擴大購買美國農產品，包括提高今年產季黃豆採購量到2,000萬噸（還承諾明年產季提高到2,500萬噸！）、飛機引擎交貨及多項其他議題，全都非常正面」，描述語氣正面，且偏重黃豆和貿易。

川普對黃豆說法激勵美國黃豆期貨4日大漲2.5%，5日盤中續揚1.2%，報每英斗11.0525美元。

不過，大陸的聲明語氣更克制，描述台灣篇幅較多，除了表示習近平「願在新的一年與川普繼續引領雙邊關係穿越風浪、平穩前行，透過加強對話、管控分歧、拓展務實合作，逐漸累積互信，探索兩個大國正確相處之道」，卻也重申「台灣問題是中美關係中最重要的問題」，強調「台灣是中國的領土」，明確敦促「美方務必慎重處理對台軍售問題」。