專家解析 陸將向美施壓台灣議題

經濟日報／ 國際中心／綜合外電

美國總統川普4日表示，他和中國大陸國家主席習近平進行一通「長時間且詳盡」的通話，討論貿易、軍事、台灣、伊朗及俄烏、大陸考慮額外採購黃豆等議題，持續釋出美中關係穩定訊號；但專家在解析美中雙方說法後，認為中方將在川普規劃4月訪陸時，持續向川普施壓台灣議題

川普4日在Truth Social發文表示，「我才剛和中國習主席通完非常棒的電話，是一通長時間且詳盡的通話，討論很多重要議題，包括貿易、軍事、我4月訪中行程、台灣、俄烏戰爭、目前伊朗情勢、中國採購美國石油和天然氣、中國考慮擴大購買美國農產品，包括提高今年產季黃豆採購量到2,000萬噸（還承諾明年產季提高到2,500萬噸！）、飛機引擎交貨及多項其他議題，全都非常正面」，描述語氣正面，且偏重黃豆和貿易。

川普對黃豆說法激勵美國黃豆期貨4日大漲2.5%，5日盤中續揚1.2%，報每英斗11.0525美元。

不過，大陸的聲明語氣更克制，描述台灣篇幅較多，除了表示習近平「願在新的一年與川普繼續引領雙邊關係穿越風浪、平穩前行，透過加強對話、管控分歧、拓展務實合作，逐漸累積互信，探索兩個大國正確相處之道」，卻也重申「台灣問題中美關係中最重要的問題」，強調「台灣是中國的領土」，明確敦促「美方務必慎重處理對台軍售問題」。

川普 黃豆 美中關係 中美關係 習近平 農產品 台灣問題 台灣議題
川習熱線兩小時！專家分析習近平對台表態「對川普4月來訪做鋪墊」

【重磅快評】川普說他重視中國關切 賴清德卻只會說「四個不變」

大陸官媒強調川習通話談台灣 專家：為4月討論鋪墊

習近平通話川普點對台軍售 馬文君：我方不應被任一方牽著走

川習對話提軍售 白宮回應美對台政策沒變

中國大陸國家主席習近平四日與美國總統川普通話，雙方觸及台灣議題，習近平要川普慎重處理對台軍售。白宮官員表示，美國對台政策...

川習交好「台灣正從籌碼變成商品」

川習通話涉及台灣議題，中國國家主席習近平要美國總統川普務必慎重處理對台軍售。國安局前局長李翔宙分析，美中通話全程重點在：...

冷眼集／單邊押寶 賴總統反受困美中框架

川習通話涉及台灣議題，以及高度受關注的美台軍售計畫，美國積極與中共發展關係以來，歷經多任總統，對台軍售始終是華府與北京之...

一中各解…九二共識促統？ 藍轟總統造謠

國共兩黨智庫論壇落幕，賴清德總統昨表示，中國的一中原則，完全沒給中華民國表述空間，要進行兩岸交流合作，要先把審議總預算、...

賴總統回應川習熱線 美中台三邊關係 四個不變

大陸國家主席習近平近日與美國總統川普熱線時提及，台灣是中美關係最重要的問題，台灣亦是中國領土。對此，賴清德總統昨（5）日...

