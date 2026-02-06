賴總統回應川習熱線 美中台三邊關係 四個不變

大陸國家主席習近平近日與美國總統川普熱線時提及，台灣是中美關係最重要的問題，台灣亦是中國領土。對此，賴清德總統昨（5）日在彰化參訪紡織業時表示，台灣向來關注美中互動，台美之間也有很好的溝通管道，儘管川習再度對話，賴總統仍強調，美中台三邊關係維持「四個不變」。

行政院發言人李慧芝昨天也指出，台灣與美國已透過經濟繁榮夥伴對話（EPPD）進行溝通，透過供應鏈安全的戰略對接、關鍵礦物合作、第三國合作及雙邊合作四大支柱，持續深化台美經濟夥伴關係。她呼籲，立法院應盡速審議中央政府總預算及包括國防特別條例在內的相關法案，以提升台灣國防自主能力、維護經濟成長果實。

賴總統回應川習通話

賴總統的「四個不變」，包括，一，中華民國和中華人民共和國互不隸屬，台灣不屬於中華人民共和國的一部分，事實不變；二，美國基於台灣關係法，以及六項對台保證，承諾不變。

三，美國基於國家安全戰略及國防戰略，結盟友盟國家，集體防禦責任分擔、維護印太和平穩定的方向不變；四，台美關係堅如磐石，各項合作計畫持續進行不會改變。

對於習近平公開要求美方慎重處理軍售問題，賴總統說，關於九二共識，習近平已經多次說明，就是「一個中國原則」，台灣方案就是「一國兩制」，完全沒有中華民國表述空間。

賴總統強調，在野黨想要進行兩岸交流合作前提是，一定要先把正事辦好，也就是中央政府總預算和國防特別預算一定要順利審查通過，這樣才能贏得國人信任，也不至於對台灣帶來危險。

他指出，這幾年來國家持續進步，社會持續發展，經濟越來越好，去年經濟成長率高達8.63%，股市已經突破3萬點，就業情況15年來最好。當國家持續有重大成果，國防一定要持續強化，才有保障。