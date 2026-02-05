【即時短評】川習通話透露弦外之音 台灣處境更加嚴峻

美國積極與中共發展關係以來，歷經多任總統，對台軍售始終是華府與北京之間難以達成共識的問題，即便到了現在，大陸國家主席習近平提醒川普總統，希望美方謹慎處理對台軍售，這並未超越過去雙方意見不一致之處，台灣謹慎面對，無須過度解讀，但兩岸問題絕非靠單一軍事面向，即可保台灣萬世太平，台灣遲遲不尋求政治解決，禍事何時臨頭，無人能夠保證。

共和黨尼克森1968年當選總統以後，積極改善與中國大陸關係，之後民主黨卡特總統在1978年將尼克森展開的對中關係正常化落實，兩黨都以現實主義角度，看待美中關係發展。華府與北京交涉過程當中，當時僅處理廢約、斷交、撤軍三大議題，獨獨對於美台軍售問題，不知道什麼原因，北京起初並未提出，直到後來要追加這一項，美方態度保留，急著建交的北京，留下了軍售這個問題，讓軍售變成了懸而未決問題，為後來的美中雙方關係的穩定發展，帶來許多不確定因素。

儘管1982年雷根總統與北京簽定限制對台軍售的八一七公報，但這項公報簽訂之後，美台軍售問題仍然未能具體解決，這無法歸咎哪一方面的過失，美方後來未真正遵守八一七公報精神，1990年代布希總統宣布對台出售F-16戰機，從某個角度來說，這項軍售案是明明白白的違反八一七公報精神，但當時北京困於天安門事件的外交災難，難以對這項軍售案採取反制，但是幾年過後，由於李登輝在台灣推動總統直選，引發1995年與1996年的台海危機，也暴露了北京沒有完全根據八一七公報精神，排除以武力解決台灣問題。

習近平對川普的表態，希望美方謹慎，若說是照本宣科，亦無不可，但在賴政府提出高價的軍購特別預算之後，習近平的態度，難免不令人聯想是針對民進黨而來，弦外之音更是北京希望繼續維持與華府一同管理台灣問題的態度，美中關係的穩定發展，是最優位的目標，至於台灣問題，只要北京與華府能有共識，就好應付，台灣處在兩大之中難為小的困窘，將會更加的嚴峻，這就是民進黨當局倚美謀獨策略的錯誤判斷，不僅未能讓台灣保持政治上的更大自主空間，反而受困於美中雙方架起的框架。

美國不會停止對台軍售，中共更不可能不抗議，美國軍售不會讓台灣高枕無憂，採購龐大數量武器背後理由之一，是讓台灣人打自己的仗，不能等待美軍幫台灣人打台灣獨立戰爭，台灣人願意毫無意義的為特定利益犧牲生命財產嗎？軍售不是台海和平保證，軍售是台灣為了政治上拉住美國的策略操作，政治意義遠遠大於軍事意義，藉政治拉攏美方，牽制北京。習近平要川普謹慎，往好處想，美中和諧，台灣應不至於冒進，往壞處想，這是孫悟空翻不出如來佛手掌心，台灣永遠受制於兩大。