快訊

美股早盤／雙利空拖累大盤再跌！高通一度下殺近11% 台積電ADR漲2%

習近平通話川普點對台軍售 馬文君：我方不應被任一方牽著走

聯合報／ 記者李成蔭／台北即時報導
美國總統川普（左）與中國國家主席習近平（右）2025年10月30日曾於南韓慶州舉行的亞太經合會場邊會晤。路透
美國總統川普（左）與中國國家主席習近平（右）2025年10月30日曾於南韓慶州舉行的亞太經合會場邊會晤。路透

大陸國家主席習近平昨晚與美國總統川普熱線，習要川普慎重處理對台軍售問題。國民黨立委馬文君認為，台灣不應被任何一方的外部話語牽著走，如何在可負擔、可監督的情況下強化防衛能力才是最重要；國民黨立委李彥秀表示，這次情況確實特別，外交及國安部門應設法了解整個談話情況。

在與俄羅斯總統普亭進行視訊會晤後，大陸國家主席習近平昨晚接著與美國總統川普通電話，形成習近平罕見同一天與美俄領導人交流聯繫的場景。習近平和川普都提到台灣問題，習要美國慎重處理對台軍售問題。

馬文君分析，中國大陸在美中互動中重申對台軍售立場並不意外，美國也會有自己的政策說法，台灣不應被任何一方的外部話語牽著走。她表示，自己更關注的是，台灣如何用理性、可負擔、可監督的方式強化防衛能力；支持國防與美台合作，和要求清楚的採購內容與交付期程並不衝突，這正是堅持民主制度該做的事。

李彥秀表示，這有兩個重要訊息，首先是對中國大陸來說，強調台灣仍是核心利益；再者，台灣問題就是美中關係的核心。其實中國大陸過去對軍購都會表示意見，但這次特別由習近平親自說是比較特別，顯然與1.25兆元這麼大的預算有關。另外，習近平與川普談了非常久，外交及國安部門應設法去了解相關情況。

李彥秀指出，這次習近平的講法，當然可能會對軍購有影響，但應該不是唯一且最重要的影響，美國會考慮軍售項目、金額及兩岸軍事實力消長，以及美中關係，是一個綜合性且動態的考量。另外，拜登政府時期有動用「總統撥款權（PDA）」提供台灣無償軍事支援，川普政府時期則還未動用，也是未來一個觀察指標。

習近平 美中關係 川普 軍售 馬文君
我1.25兆國防預算 美國務院歡迎

ＡＩＴ處長谷立言支持為期八年、一點二五兆元的國防特別預算，民眾黨主席黃國昌質疑與華府立場落差大、過度介入台灣內政，美國國...

【即時短評】川習通話透露弦外之音 台灣處境更加嚴峻

美國積極與中共發展關係以來，歷經多任總統，對台軍售始終是華府與北京之間難以達成共識的問題，即便到了現在，大陸國家主席習近...

【重磅快評】川普說他重視中國關切 賴清德卻只會說「四個不變」

2月4日是中國24節氣中的「立春」。所謂一年之計在於春，習近平就選在這一天，連續跟普亭與川普視訊或通話，展示了他要將這一...

陸要美慎重處理對台軍售 政院籲立院速審國防預算捍衛主權

中國國家主席習近平要求美方慎重處理對台軍售。行政院指出，台美溝通順暢，近期也深化經濟合作；近年台灣經濟表現亮眼，而國家持...

川習通話 李翔宙：美正跟中談「如何相處」而不是「如何保護台灣」

川習通話涉及台灣議題，中國國家主席習近平要美國總統川普務必慎重處理對台軍售。國安局前局長李翔宙分析，美中通話全程重點在：...

