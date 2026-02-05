習近平通話川普點對台軍售 馬文君：我方不應被任一方牽著走

大陸國家主席習近平昨晚與美國總統川普熱線，習要川普慎重處理對台軍售問題。國民黨立委馬文君認為，台灣不應被任何一方的外部話語牽著走，如何在可負擔、可監督的情況下強化防衛能力才是最重要；國民黨立委李彥秀表示，這次情況確實特別，外交及國安部門應設法了解整個談話情況。

在與俄羅斯總統普亭進行視訊會晤後，大陸國家主席習近平昨晚接著與美國總統川普通電話，形成習近平罕見同一天與美俄領導人交流聯繫的場景。習近平和川普都提到台灣問題，習要美國慎重處理對台軍售問題。

馬文君分析，中國大陸在美中互動中重申對台軍售立場並不意外，美國也會有自己的政策說法，台灣不應被任何一方的外部話語牽著走。她表示，自己更關注的是，台灣如何用理性、可負擔、可監督的方式強化防衛能力；支持國防與美台合作，和要求清楚的採購內容與交付期程並不衝突，這正是堅持民主制度該做的事。

李彥秀表示，這有兩個重要訊息，首先是對中國大陸來說，強調台灣仍是核心利益；再者，台灣問題就是美中關係的核心。其實中國大陸過去對軍購都會表示意見，但這次特別由習近平親自說是比較特別，顯然與1.25兆元這麼大的預算有關。另外，習近平與川普談了非常久，外交及國安部門應設法去了解相關情況。

李彥秀指出，這次習近平的講法，當然可能會對軍購有影響，但應該不是唯一且最重要的影響，美國會考慮軍售項目、金額及兩岸軍事實力消長，以及美中關係，是一個綜合性且動態的考量。另外，拜登政府時期有動用「總統撥款權（PDA）」提供台灣無償軍事支援，川普政府時期則還未動用，也是未來一個觀察指標。