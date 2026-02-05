快訊

美股早盤／雙利空拖累大盤再跌！高通一度下殺近11% 台積電ADR漲2%

聽新聞
0:00 / 0:00

陸要美慎重處理對台軍售 政院籲立院速審國防預算捍衛主權

聯合報／ 記者黃婉婷／台北即時報導
行政院發言人李慧芝。記者黃婉婷／攝影
行政院發言人李慧芝。記者黃婉婷／攝影

中國國家主席習近平要求美方慎重處理對台軍售。行政院指出，台美溝通順暢，近期也深化經濟合作；近年台灣經濟表現亮眼，而國家持續發展同時也須強化國防實力，才能捍衛國家主權，呼籲立法院盡速審議總預算、國防特別條例，提升國防自主能力，維護經濟成長果實。

中國國家主席習近平4日與美國總統川普通話，習近平要美方務必慎重處理對台軍售；川普則表示重視中方在台灣議題上的關切，任內會保持美中關係穩定；賴清德總統指出，台美間也有很好的溝通管道，美中台關係不變，台美關係堅如磐石，合作計畫持續進行不會改變。

行政院發言人李慧芝指出，台灣向來關注中美互動，台美間也有非常好的溝通管道；前幾天，台美進行台美經濟繁榮夥伴對話（EPPD），達成供應鏈安全戰略對接、關鍵礦物合作、第三國合作及雙邊經濟合作議題「四大支柱」，深化台美經濟夥伴關係，獲得重大成果。

李慧芝續指，近年國家持續進步，經濟發展非常好，根據主計總處預估，台灣去年經濟成長率達8.63%，創近15年新高。

李慧芝表示，國家持續發展同時，國防也要持續強化，才能捍衛國家主權，保障自由民主的生活方式，而重要經濟成果要能維持與保障，立法院必須在開議之後，盡速審議總預算、國防特別條例等相關法案，才能提升台灣國防自主能力，維護經濟成長的果實。

台美關係 經濟發展 國防
×

填問卷抽禮券！快填會員需求調查

僅需 3 分鐘，簡單點選您的興趣與偏好，讓我們為您打造專屬的閱讀體驗！
點我填答

延伸閱讀

川習通話談台灣議題 政院：台美維持良好溝通管道

先把話說清楚！川習通話後都提台灣 美專家：北京正為川習會鋪陳

習近平「罕見」與美俄領導人同天聯繫 陸官媒分析「新表達」

相關新聞

我1.25兆國防預算 美國務院歡迎

ＡＩＴ處長谷立言支持為期八年、一點二五兆元的國防特別預算，民眾黨主席黃國昌質疑與華府立場落差大、過度介入台灣內政，美國國...

【即時短評】川習通話透露弦外之音 台灣處境更加嚴峻

美國積極與中共發展關係以來，歷經多任總統，對台軍售始終是華府與北京之間難以達成共識的問題，即便到了現在，大陸國家主席習近...

【重磅快評】川普說他重視中國關切 賴清德卻只會說「四個不變」

2月4日是中國24節氣中的「立春」。所謂一年之計在於春，習近平就選在這一天，連續跟普亭與川普視訊或通話，展示了他要將這一...

習近平通話川普點對台軍售 馬文君：我方不應被任一方牽著走

大陸國家主席習近平昨晚與美國總統川普熱線，習要川普慎重處理對台軍售問題。國民黨立委馬文君認為，台灣不應被任何一方的外部話...

陸要美慎重處理對台軍售 政院籲立院速審國防預算捍衛主權

中國國家主席習近平要求美方慎重處理對台軍售。行政院指出，台美溝通順暢，近期也深化經濟合作；近年台灣經濟表現亮眼，而國家持...

川習通話 李翔宙：美正跟中談「如何相處」而不是「如何保護台灣」

川習通話涉及台灣議題，中國國家主席習近平要美國總統川普務必慎重處理對台軍售。國安局前局長李翔宙分析，美中通話全程重點在：...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。