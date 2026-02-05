聽新聞
美、中「非常出色」電話對談之後... 賴清德：美中台關係4個不變
美國總統川普在社群平台發文，聲稱與中國國家主席習近平完成一場「非常出色」的電話會談。總統賴清德今到彰化縣芳苑鄉聚隆纖維公司，被問到此事，他表示，這次中美領袖的對話，在美、中、台三邊關係維持四個不變，希望國人支持政府、支持國家。
總統賴清德指出，台灣向來關注中美的互動，台美也有很好溝通管道，這次中美領袖的對話，在美、中、台三邊關係維持四個不變。
賴清德表示，四個不變的第一，中華民國、中華人民共和國互不隸屬，台灣不屬於中國一部分的事實不變；第二，美國基於台灣關係法及六項對台保證承諾不變。
他說，第三，美國基於國家安全戰略及國防戰略，結盟友盟國家給予防禦分擔，維護印太和平穩定一個方向不變；第四，台美關係堅若磐石，各項合作計畫持續進行不會改變。
賴清德表示，希望國人同胞支持政府、支持國家，讓我們一起攜手前進，我們國家一定可以越來越好。
