美、中「非常出色」電話對談之後... 賴清德：美中台關係4個不變

聯合報／ 記者簡慧珍／彰化即時報導
賴清德總統到彰化縣聚隆纖維芳苑廠，說明中美台三邊關係。記者簡慧珍／攝影
賴清德總統到彰化縣聚隆纖維芳苑廠，說明中美台三邊關係。記者簡慧珍／攝影

美國總統川普在社群平台發文，聲稱與中國國家主席習近平完成一場「非常出色」的電話會談。總統賴清德今到彰化縣芳苑鄉聚隆纖維公司，被問到此事，他表示，這次中美領袖的對話，在美、中、台三邊關係維持四個不變，希望國人支持政府、支持國家。

總統賴清德指出，台灣向來關注中美的互動，台美也有很好溝通管道，這次中美領袖的對話，在美、中、台三邊關係維持四個不變。

賴清德表示，四個不變的第一，中華民國、中華人民共和國互不隸屬，台灣不屬於中國一部分的事實不變；第二，美國基於台灣關係法及六項對台保證承諾不變。

他說，第三，美國基於國家安全戰略及國防戰略，結盟友盟國家給予防禦分擔，維護印太和平穩定一個方向不變；第四，台美關係堅若磐石，各項合作計畫持續進行不會改變。

賴清德表示，希望國人同胞支持政府、支持國家，讓我們一起攜手前進，我們國家一定可以越來越好。

台美關係 賴清德 美國
相關新聞

我1.25兆國防預算 美國務院歡迎

ＡＩＴ處長谷立言支持為期八年、一點二五兆元的國防特別預算，民眾黨主席黃國昌質疑與華府立場落差大、過度介入台灣內政，美國國...

【即時短評】川習通話透露弦外之音 台灣處境更加嚴峻

美國積極與中共發展關係以來，歷經多任總統，對台軍售始終是華府與北京之間難以達成共識的問題，即便到了現在，大陸國家主席習近...

【重磅快評】川普說他重視中國關切 賴清德卻只會說「四個不變」

2月4日是中國24節氣中的「立春」。所謂一年之計在於春，習近平就選在這一天，連續跟普亭與川普視訊或通話，展示了他要將這一...

習近平通話川普點對台軍售 馬文君：我方不應被任一方牽著走

大陸國家主席習近平昨晚與美國總統川普熱線，習要川普慎重處理對台軍售問題。國民黨立委馬文君認為，台灣不應被任何一方的外部話...

陸要美慎重處理對台軍售 政院籲立院速審國防預算捍衛主權

中國國家主席習近平要求美方慎重處理對台軍售。行政院指出，台美溝通順暢，近期也深化經濟合作；近年台灣經濟表現亮眼，而國家持...

川習通話 李翔宙：美正跟中談「如何相處」而不是「如何保護台灣」

川習通話涉及台灣議題，中國國家主席習近平要美國總統川普務必慎重處理對台軍售。國安局前局長李翔宙分析，美中通話全程重點在：...

