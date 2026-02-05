習近平同天熱線美俄領導人 黃奎博：需觀察G20是否有三方協商

大陸國家主席習近平罕見於一天內分別與美俄領導人交流聯繫，引發各界關注，政大外交系教授黃奎博分析，這一年來各別雙邊關係對話頻率都高，是否出現三方協商，G20將是一個觀察點。有關習向美國總統川普直接點名對台軍售問題，黃奎博認為，這恐讓軍售出現變化，台灣要及早因應。

習近平昨日在與俄羅斯總統普丁視訊會晤後，又與川普通電話，形成習近平罕見同一天與美俄領導人交流聯繫場景。據俄方消息，習近平邀請普丁今年上半年訪問大陸，「邀請已獲感謝並接受」，這意味普丁與川普都將於上半年到訪大陸。

外界也關注，這是否代表著「雅爾達模式」再現？黃奎博分析，中國大陸與美國還是競爭激烈，比如在AI議題上彼此追趕，競爭的根本結構不可能改變，不過從美俄、美陸以及俄陸之間的雙邊高層對話頻率來看，這一年來的確滿高，表示個別的雙邊關係改善，但要出現三方領導人坐下來談的場景，可能條件尚不成熟，還待後續觀察。

黃奎博提到，20國集團（G20）今年的輪值主席國是美國，這就是一個觀察點，畢竟各別雙邊關係都「還OK」，會不會突然間川普就請習近平、普丁三個人一起到旁邊談個半小時？這都還要觀察。

另外，有關習近平與川普交流時提到台灣，還要川普慎重處理對台軍售問題。黃奎博認為，過去習近平當然都會提到所謂「台灣問題」，但文字呈現基本上都是官樣文章，很少會直接講到軍售議題，這次發言是直指「台灣問題」更細節的部分，讓軍售問題更加明確化。

黃奎博指出，這次這一波美國對台軍售如果到位的話，的確能增強台灣沿岸對外部軍事的嚇阻能力，中共當然會在意，習近平的直接點名，就是要讓川普直接感受到壓力。

黃奎博表示，對我方來說，從來沒有軍購的主動權，所以要思考美國這一波對台軍售會不會有所調整，若「軍購特別條例草案」如在野黨所說空白支票，那就要更小心軍購項目是否出現變化，過去也曾出現即便有白紙黑字的軍購都出現變化，所以台灣都要把這些當成劇本加以因應。