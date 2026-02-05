快訊

美股早盤／雙利空拖累大盤再跌！高通一度下殺近11% 台積電ADR漲2%

獨／快改密碼！逾六百萬用戶資料外洩 LINE TV提賠償方案

回應川習通話 外交部：與美方保持良好溝通

聯合報／ 記者張文馨／台北即時報導
外交部發言人蕭光偉。本報資料照片。記者張文馨／攝影
中國大陸國家主席習近平昨晚與美國總統川普通話，兩人都提到台灣議題，習近平要川普慎重處理對台軍售問題；我外交部發言人蕭光偉表示，外交部持續密切關注美中互動情形，並與美方保持良好溝通。

蕭光偉指出，我方肯定美方基於台灣關係法及對台六項保證的堅定承諾，川普政府上任以來，已多次重申對台支持及美國長期且一貫的對台政策，包括新版美國國家安全戰略再度強調台灣的戰略地位，並指出透過強化集體防禦以嚇阻台海衝突；美方也延續對台軍售常態化的政策。

蕭光偉表示，台美近期亦完成經貿談判與經濟繁榮夥伴對話（Economic Prosperity Partnership Dialogue, EPPD），並簽署了矽盛世宣言及台美經濟安全合作聯合聲明，夥伴關係更加緊密。

蕭光偉說，我國政府一貫支持各方採取有助於確保區域安全穩定現狀、降低任何單邊武力或威脅行為帶來風險的努力，並持續密切關注全球及區域安全情勢之變化。

蕭光偉表示，作為國際社會負責任一員，台灣持續強化自我防衛能力，更將和美方在內理念相近友盟共同合作、致力維護現狀，確保區域與台海的和平、穩定與繁榮。

對台 美方 外交部
