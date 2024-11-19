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習近平點名賴清德？國安局長：不排除陸認知作戰

聯合報／ 記者侯俐安程嘉文鄭媁、國際中心／連線報導
國安局長蔡明彥。圖／聯合報系資料照片
國安局長蔡明彥。圖／聯合報系資料照片

「拜習會」十六日在秘魯登場，大陸官媒釋出訊息指稱，大陸國家主席習近平首次公開點名賴清德總統。不過，我相關單位向美方確認，無論公開或私下談話，習近平都沒有提到「賴清德」三個字。國安局長蔡明彥昨也表示，不能排除是認知作戰。

美國總統拜登與習近平日前在秘魯亞太經合會（ＡＰＥＣ）領導人非正式會議期間會晤，會後大陸中央電視台及新華社報導，首度公開點名賴清德為台獨，並指台獨分裂行徑與台海和平穩定水火不容。隨後多名大陸學者也評論習近平「指名道姓」一事。

由於陸方並未釋出相關畫面，我方相關單位向美方確認，不論公開或私下談話，都沒提到「賴清德」三個字。涉外人士並指出，這在本次ＡＰＥＣ會議不是首次發生，新加坡總理黃循財十五日在ＡＰＥＣ場邊會晤習近平，會後陸方對外宣稱「新加坡完全理解中國政府在台灣問題上的立場，反對任何形式的台灣獨立，堅定恪守一個中國原則。」但經我方查證，新加坡並未發表此等言論，中方說法顯非事實。

蔡明彥昨赴立法院備詢，會前受訪表示，比對美國白宮新聞稿，以及中共領導人習近平過去在這類場合談話，較少直接點名台灣領導人，不能排除是否為中共外交部或官媒刻意操作。他說，相同狀況也發生在日前習近平與黃循財會談；還原過程，可能有媒宣操作考量。

不過，新加坡外交部網站十七日發布黃循財與習近平會面新聞稿，文中表明新加坡奉行一中政策反對台獨。這份標題為「黃循財總理二○二四年十一月十五日與中華人民共和國習近平主席會面」的英文新聞稿第三段表示，「黃總理和習主席也討論區域和國際發展，包括維護以規則為基礎的多邊貿易體系重要性，以及台灣海峽發展。新加坡奉行明確和一貫的『一個中國』政策，反對台灣獨立」。

馬英九基金會執行長蕭旭岑認為，大陸領導人將賴總統定性，代表政治上已無迴旋空間。蕭旭岑昨接受「千秋萬事」廣播專訪指出，此事絕對是非常重要的訊息，大陸最高領導人過去幾乎沒有親自點名台灣領導人，從江澤民到胡錦濤，不管是針對前總統李登輝、陳水扁、蔡英文，這一次點名賴清德，等於是由最高領導人把未來的兩岸關係定調，不容小覷。

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