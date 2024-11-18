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蔡明彥：國安局運用AI預測中共人事 正確率相當高

中央社／ 台北18日電

國家安全局長蔡明彥今天表示，國安局內部已投入很長一段時間研究生成式人工智慧（AI），並運用在中共人事布局預測，藉由研析人員設定約70個貼近中共決策思維的指標，「且預測正確率相當高」。

國家安全局、數位發展部、調查局、警政署、國家科學及技術委員會等單位，上午至立法院外交及國防委員會專案報告「AI技術在資安、深偽（Deepfake）影片及錯假訊息之影響評估及因應」，並備質詢。

針對AI技術在國安的運用，蔡明彥答詢國民黨立委陳永康時指出，國安局已經投入很長一段時間來研究生成式AI，並運用在中共人事布局預測，在啟動生成式AI系統時，必須要由研析人員來設定約70個指標並建立在系統中，AI則在這些資料下預測人事布局，「且預測的正確率相當高」。

蔡明彥表示，重點在於本身資料庫設定必須貼近中共決策思維，也確實是方法論上的運用重點。

陳永康則建議，身為研析人員，必須持續投資跟強化工具及資料庫，包括邏輯框架、預測系統等。蔡明彥則回應，局內會有相關設計競賽，分別使用AI、人工共2種系統進行分析預判，並相互比較，藉此策進AI運用方法論上的經驗。

中共 國安局 蔡明彥

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