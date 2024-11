美候任國安顧問瓦爾茲：台灣地位極為重大

美國總統當選人川普提名聯邦眾議員瓦爾茲出任白宮國家安全顧問,瓦爾茲近期在公開演講指出,台灣在先進晶片與世界貿易地位所處形勢極為重大,即使中國解放軍數量超越美國,美國的軍事力量必須準備好。

瓦爾茲(Mike Waltz)是美國國會首位具陸軍特種部隊資格的議員,曾在戰場出生入死,也於五角大廈擔任重要幕僚,極度熟悉美國當前國力與軍力狀況,近期出版新書「艱難事實:像綠扁帽部隊思考與領導」(Hard Truths: Think and Lead Like a GreenBeret),認為中國是當今美國最大的威脅。

瓦爾茲6年眾議員期間,因長期擔任國防首長幕僚,在軍事與情報等委員會對台灣事務極為熟悉,高度關切對台軍售延遲交付與台灣自衛能力評估。

他今年10月在獲任命前,於雷根基金會(ReaganFoundation)公開演講中,就當前美中情況指出,中國國家主席習近平公開討論美國已經走下坡,要取代美國成為全球領袖,並認為西方價值也走下坡,卻想要用極權科技監控取代,掌控的第一步是西藏,下一步是香港,再來是台灣。

他說:「台灣的影響不光是掌握全球8成先進製程晶片,地理位置上,台灣位於日韓與東南亞海運要地,控制全球一半GDP,相關形勢極端重大。」

對於美國該如何因應當前形勢,瓦爾茲指出,美國軍事力量必須準備好。即使中國海軍與太空軍數量已超越美國,中國核武數量不是以2倍,而是3倍數成長,形勢接近1930年代德國納粹建軍規模,但德國當時沒有拒止美國的意圖。

他認為未來的美國總統不應該從坦克對坦克,船艦對船艦的概念思考。如果他們(中國)要攻擊美國,會先拒止,透過網路攻擊美國港口,水資源和油管。他們的駭客組織「伏特颱風」(Volt Typhoon),不光是間諜行動,而是在美國系統埋下網路定時炸彈,首波攻擊將在空中和網路。

瓦爾茲是川普(Donald Trump)的長期支持者,認為華盛頓體系必須改革,軍令與裝備系統都存在官僚主義問題,導致美國國力與美軍戰力降低,面對中國競爭形勢嚴峻。

他舉例,中國人知道未來整個經濟將依靠太空網路,包括農業、導航、銀行與即時物流,他們已發展並全面控制,也讓美國經濟陷入黑暗。「無論你是愛還是恨川普,他擔任總統時的直覺是,如果在太空排第2就不可能在地面當第1,美國必須保衛自己的資產」。

他說,川普當時直覺知道這件事,並帶頭提出執行細節,但那時的空軍部長聽了反對太空部隊將軍們的說法後,沒有興趣,他們都討厭這想法,那位部長之後被川普推文炒了。不過一個星期後,那些將軍們跑到他辦公室來詢問如何成立太空軍。