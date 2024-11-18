拜習會 習近平首度點名賴清德

美國總統拜登十六日與大陸國家主席習近平在秘魯首都利馬會談，習近平表示台灣問題、民主人權、道路制度與發展權利是中方四條紅線，並首度提及賴清德總統名字，呼籲美方認清賴和民進黨當局的台獨本性，慎之又慎處理台灣問題。

拜登在會談中則呼籲中國停止在台灣周邊進行破壞穩定的軍事行動，重申台海和平穩定符合全球利益。

黨政人士：現場習未提及賴

不過，我方黨政人士指出，從「拜習會」會晤現場可見，習近平並未向拜登提及「賴清德」三個字，陸媒報導卻逕行加入「賴清德」和「民進黨當局」等文字。

拜登和習近平在利馬舉行的亞太經合會（APEC）期間會談，這是兩人最後一次以元首身分對談。拜登著重於避免兩國競爭惡化為公開衝突，習近平則對美國大選後的局勢提出嚴峻警告，更公開提及賴清德全名，藉此宣示其「反獨促統」立場。

紐時：拜習都在對川普喊話

白宮在拜習會後的聲明指出，拜登在會晤中呼籲中國停止在台灣周邊進行破壞穩定的軍事行動，重申美國反對任何一方單方面改變現狀，台海和平穩定符合全球利益。拜登強調美國的一中政策不變，以台灣關係法、三項聯合公報及六項保證為指引，期待兩岸分歧以和平方式解決。

紐約時報報導，拜登和習近平似乎都對一個不在場的人講話，那便是美國總統當選人川普。川普在競選期間誓言明年一月就職後，將對北京採取更強勢的作法。

拜習會中兩人回顧了過去四年雙邊關係的進展。拜登譴責北韓向俄羅斯派遣軍隊，並對中國支持俄羅斯國防產業深表關切，他強調美國致力維護國際法、航行、飛越自由及南海和東海的和平穩定。拜登也提到，美國將繼續採取必要行動，防止美國先進技術被用來破壞美國或其合作夥伴的國家安全，但不會過度限制貿易及投資。

拜登指出，解決美國公民在中國被不公平羈押或限制出境的案件仍是當務之急；他並關切中國對民用關鍵基礎設施持續網攻，威脅美國民眾的安全。

習：中方4條紅線不容挑戰

大陸央視報導，習近平在會談中強調，台獨分裂行徑同台海和平穩定水火不容。美方想要維護台海和平，關鍵是要認清「賴清德」和民進黨當局的台獨本性，慎之又慎處理台灣問題，明確反對台獨，支持中國和平統一。一個中國原則和中美三個聯合公報是雙邊關係的政治基礎，必須恪守。台灣問題、民主人權、道路制度、發展權利是中方的四條紅線，不容挑戰。

據陸方發布，拜登向習近平提出「六不」，包含不尋求「新冷戰」；不尋求改變中國體制；不尋求通過強化同盟關係反對中國；不支持台灣獨立；不尋求同中國發生衝突，以及不會利用台灣問題同中國競爭。拜登重申美方將繼續奉行一個中國政策。美方願在過渡期同中方加強溝通對話，增進彼此相互認知，負責任的管控分歧。

習近平還就中美關係提出四個「沒有變」，包括中方致力於中美關係穩定、健康、可持續發展目標沒變；按照相互尊重、和平共處、合作共贏處理中美關係的原則沒有變；堅定維護自身主權、安全、發展利益的立場沒有變；賡續中美人民傳統友誼的願望沒有變。雙方並確認有必要加強國際合作，促進人工智慧（AI）向善普惠，認同應維持由人類控制核武器使用。