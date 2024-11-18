APEC拜習會 聚焦台海議題

大陸國家主席習近平、美國總統拜登16日在秘魯首都利馬會談，「拜習會」聚焦台海議題。拜登重申美國反對改變現狀，強調台海和平穩定符合全球利益；習近平針對美中關係畫出四條紅線，其中包含台灣問題。

此外，拜登與習近平在亞太經合會（APEC）領袖會議後與各國領袖留下合影，畫面顯示習近平站在前排近中間，美聯社形容他站在「最佳位置」；拜登排在後排右二，遭外媒形容，這顯示拜登的國內外影響猶如「超級跛鴨」，對此白宮則駁斥，拜登並未被冷落。

拜習會此次是在秘魯舉行的APEC期間舉行，這可能是兩人最後一次以元首身分對談。

白宮在拜習會後的聲明指出，拜登在會晤中呼籲中國停止在台灣周邊進行破壞穩定的軍事行動，重申美國反對任何一方單方面改變現狀，台海和平穩定符合全球利益。拜登強調美國的一中政策不變，以台灣關係法、三項聯合公報及六項保證為指引，期待兩岸分歧以和平方式解決。

習近平則強調，美方想要維護台海和平，關鍵是要認清「賴清德」和民進黨當局的台獨本性，明確反對台獨，支持中國和平統一。他並提出台灣問題、民主人權、道路制度和發展權利是中方四條紅線。

此次拜習會，拜登重點放在避免兩大強國的競爭惡化為公開衝突，而習近平公開發言則顯然針對美國大選後的局勢提出嚴峻警告，向美宣示「反獨促統」意圖強烈。紐約時報報導，拜登和習近平似乎都對一個不在場的人講話，那便是美國總統當選人川普。

拜習會中兩人回顧了過去四年雙邊關係的進展。拜登譴責北韓向俄羅斯派遣軍隊，並對中國大陸支持俄羅斯國防產業深表關切。他強調美國致力維護國際法、航行、飛越自由及南海和東海的和平穩定。

針對台海議題，陸委會昨（17）日發出聲明，強調我方政府兩岸政策穩健務實一貫，延續「四個堅持」，維繫印太地區繁榮發展。