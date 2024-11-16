賴總統：盧比歐相當反共 曾說一定支持台灣

美國總統當選人川普提名參議員盧比歐擔任國務卿。總統賴清德今天表示，4年前會晤時，盧比歐一坐下就說「一定支持台灣」，且盧比歐來自古巴，相當反共、支持民主台灣。

今周刊下午舉辦「TEEN TAIWAN青春世代白皮書：總統與青年論壇」，總統賴清德出席與全台學生對話，不僅有從525則網路提問中彙整出的7個最為關注問題，還有258名學生在現場「拷問」賴總統。

北一女學生提問，川普（Donald Trump）宣布正式提名參議員盧比歐（Marco Rubio）為新政府的國務卿，而賴總統2020年曾與盧比歐會面，這對台美關係是否加分。

賴總統回憶上次拜訪過程說，盧比歐是非常棒的人，當時是與甫卸任立委的蕭美琴共同前往華府，盧比歐一坐下來就說，一定支持台灣。

總統說明，盧比歐對台灣相當熱忱，且盧比歐來自古巴，因此相當反共產黨，「台灣是民主國家，他一定支持民主、支持民主台灣，這是他的想法」。

賴總統強調，前總統蔡英文任內8年與美國建立非常信賴的關係，台美關係史上最好，因此，川普當選後至今所提名的幾位重要內閣成員，都與台灣有深厚關係，他們對民主的堅持也相當堅定。

學生關切未來跟美國如何強化交流。總統表示，未來在國防、外交、經濟、產業等面向，都將持續與美國新政府緊密合作，並在拜登（Joe Biden）政府近4年對台灣的協助基礎之上，與川普及其內閣團隊共同合作，期待創造台美雙贏，讓台海和平穩定持續，這是首要目標。