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美選後新局 台灣關係法仍是台美關係核心

中央社／ 紐約15日專電

駐芝加哥辦事處14日與密西根州奧克蘭大學共同舉辦「台灣關係法」45週年研討會，出席人士指出，台灣、以色列等國與美國都未簽署盟邦條約，但因理念相近，雙方關係在各方面更勝美國其他盟國，台灣已用實際行動展現自我防衛決心。

駐芝加哥辦事處與密西根州奧克蘭大學（OaklandUniversity）巴瑞．克雷恩（Barry M. Klein）文化及全球化中心合辦台灣關係法45週年研討會，駐芝加哥辦事處長類延峰、奧克蘭大學校長佩斯柯維茲（OraPescovitz）、代理副校長柯可蘭（Kevin J. Corcoran）及中心主任蘇巧寧與會。

密西根州議會友台連線共同主席張理（StephanieChang）、州參議員倫斯塔德（Jim Runestad）、辛克（Sue Shink）及州眾議員葛林（Jaime Greene）等人出席。

類延峰指出，台灣關係法確保台美共榮，攜手維護台灣海峽與印太地區和平、繁榮、安全與穩定。施行45年來，台灣展現自我防衛的決心不變，過去8年國防預算增加約80%，即為決心的具體展現。

類延峰強調，台灣關係法增進台美實質官方關係，使台灣成為共享民主價值理念相近國家，也是印太地區防止威權擴張的前線；同時加強貿易，建立互惠互利關係，為雙方帶來商業成功和更多機會。

張理、倫斯塔德、辛克、葛林、佩斯柯維茲、蘇巧寧等在致詞中提及，台美共享基本價值，雙方是民主、安全及經貿夥伴。近期台灣與密州密切互動，副總統蕭美琴及州長惠特梅爾（Gretchen Whitmer）等高層會晤互訪，多所院校簽署教育備忘錄，希望雙方持續全面推動各項交流。

首場專題研討會由蘇巧寧主持，西密西根大學政治學教授王元綱、賓州大學裴利世界學院（Perry WorldHouse）高級專案經理善學（Thomas J. Shattuck）及喬治華盛頓大學亞洲研究中心助理主任何立德（RichardHaddock）與談，討論台灣關係法的過去、現在與未來，及美國選後台灣關係法下的台美關係展望。

講者多認為，台灣、以色列等國家與美國都未簽署盟邦條約，因理念相近，雙方關係在多方面更勝於美國其他盟國，也認同台灣以實際行動展現自我防衛的決心。台美應建立完善的政策教育生態體系，確保雙方部門及民眾瞭解彼此政策，促進台美關係更好的發展。

第2場專題由Park Strategies資深副總裁金恩（SeanKing）主持，工研院北美總經理王明哲、世界經濟論壇研究員陳延光及密州勞倫斯大學教授許俊宸與談，闡述台灣在全球電動車產業鏈中的分工定位，展望電動車及潔淨能源政策目標，並討論美國選後，台灣電動車產業受到的影響及應對之道。

台灣關係法 台美關係

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