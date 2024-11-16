APEC晤拜登 林信義感謝促進台美關係邀請訪台

秘魯APEC年會進入倒數第2天，台灣領袖代表林信義今天與美國總統拜登進行晤談，除交流台美議題，林信義也向拜登過去4年對促進台美關係的貢獻表達肯定與感謝，並熱情邀請拜登訪台。

APEC年會正在秘魯首都利馬舉行，林信義今天行程滿檔，上午出席領袖與貴賓非正式對話，中午以午宴形式參與經濟領袖與APEC企業諮詢委員會（ABAC）代表對話，晚上將再前往會方舉辦的經濟領袖晚宴。

外交部表示，林信義今天與拜登（Joe Biden）在「領袖與貴賓非正式對話」期間進行晤談，加拿大總理杜魯道（Justin Trudeau）也在一旁聆聽。

外交部表示，林信義及拜登除交流台美議題，林信義也向拜登過去4年對促進台美關係的貢獻表達肯定與感謝，並熱情邀請拜登在不久的將來訪台，兩人交談互動熱絡。

林信義昨天與美國國務卿布林肯（Antony Blinken）也有進行雙邊會談，兩人就台美各層面夥伴關係持續強化交換意見，並針對如何確保區域和平穩定與發展等議題交流。