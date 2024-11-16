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駐美官員：台灣對美國維繫盟邦承諾至關重要

中央社／ 華盛頓15日專電

駐亞特蘭大辦事處處長王翼龍昨天受邀發表演說，強調台灣對於美國利益及其維繫對盟邦的承諾至關重要，因此台美須持續合作，深化台灣國際參與及經貿整合，維持台灣的國際主體與安全地位。

駐亞特蘭大辦事處今天發布新聞稿指出，美國大選剛落幕，美國民眾特別關注台美中關係未來動向，王翼龍接受「亞特蘭大國際關係協會」（Atlanta Councilon International Relations，ACIR）邀請，發表「面對中國不斷威脅下的台美關係」專題演說。

王翼龍說明，今年已屆45週年的台灣關係法是台美關係堅若磐石的基礎，雙方如兄弟般的情誼，從台灣捐助美國東南區遭海倫颶風（Hurricane Helene）重創後的復原工作顯露無遺。

他表示，此外，日前美行政部門致函各州政府及全美500大企業，鼓勵擴大與台灣交流，並強調以「台灣」稱呼台灣。台美也簽署了第一階段的「21世紀貿易倡議」，並積極洽簽「避免雙重課稅協定」。

王翼龍指出，台美也合作反制中國扭曲聯合國大會第2758號決議打壓台灣國際地位的論述，持續支持台灣有意義地國際參與，雙方共同創立的「全球合作暨訓練架構」（GCTF），成功促進台灣與其他國家在多元領域進行交流與合作，將台灣各項發展經驗貢獻給國際社會。

辦事處表示，聽眾提問踴躍，多關心台灣面對中國武力犯台的準備，以及台灣在當前地緣政治環境下的未來發展。

王翼龍總結回應，台灣有自我防衛的決心，美國協助台灣符合美國利益，籲請各界支持台灣的國際參與，透過積極與多元領域的整合，讓台灣進一步貢獻國際社會。

根據新聞稿，「亞特蘭大國際關係協會」是當地最大智庫，常針對全球政治、外交及經貿等重大議題，設計前瞻性的主題，邀請外交及相關領域專業人士發表演說。本場演講午餐會有韓國總領事、愛沙尼亞與匈牙利榮譽總領事，以及大亞特蘭大地區產、官、學界近百人出席。

台灣關係法 台美關係 美中關係 美國大選

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