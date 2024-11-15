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接待美國智庫 林佳龍：台灣將持續強化自身防衛韌性

中央社／ 記台北15日電

外交部長林佳龍昨天接待新美國安全中心訪團表示，台灣雖然面臨中國灰色侵略，以及法律戰、輿論戰、心理戰等「三戰」的攻擊，但台灣仍將持續強化自身的防衛韌性，履行保衛自己國家的責任，並期待全球夥伴一起合作。

林佳龍今天在臉書發文指出，13日下午陪同總統賴清德接見由前美軍印太司令阿基里諾（Admiral JohnAquilino）率領的「新美國安全中心」（CNAS）「下一世代國安領袖計畫」（Next Gen）訪問團，並在昨天中午接待訪團一行。

林佳龍指出，新美國安全中心是華府研究美國國家安全以及國防政策的重要智庫，而「下一個世代國安領袖計畫」成員都是國安及外交領域的新生代菁英。

林佳龍感謝新美國安全中心長年對台灣堅定的支持，期待與全球夥伴一同維護民主、自由和人權的共同價值，阿基里諾長期重視區域安全並支持台灣的防衛能力。

為了讓來自美國的青年國安菁英，深刻了解台海穩定對全球安全的重要性，林佳龍表示，昨天特別邀請前國安會諮詢委員郭臨伍、李漢銘等人出席，2人都曾實際參與國家安全政策制定與推行，擁有豐富的實務經驗，透過跨世代的意見交換，相信彼此都能收穫滿滿。

林佳龍強調，台灣雖面臨中國灰色侵略，以及法律戰、輿論戰、心理戰等「三戰」的攻擊，但台灣仍將持續強化自身的防衛韌性，履行保衛國家的責任，並期待全球夥伴一起合作，反對威權主義的擴張，以維護台海的和平穩定。

林佳龍也提到，阿基里諾今天生日，所以外交部昨天也準備生日蛋糕提早為他慶生，感謝他長期以來對台灣的支持，及對區域和平、穩定與繁榮所做的貢獻。

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