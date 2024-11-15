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日本駐台代表：台灣是重要夥伴 兩岸關係應和平解決

中央社／ 台北15日電
日本台灣交流協會代表片山和之。聯合報系資料照／記者林伯東攝影
日本台灣交流協會代表片山和之。聯合報系資料照／記者林伯東攝影

日本台灣交流協會代表片山和之表示，台灣是日本至關重要的夥伴，除了共享基本價值，也是非常緊密的經濟夥伴，兩國人民交流密切，台海和平與穩定對日本也至關重要，兩岸關係應該透過和平手段來解決，日本絕對反對任何一方單方面改變現狀。

片山和之去年11月出任日本台灣交流協會台北事務所代表，自由時報「官我什麼事」11日專訪片山和之，節目今天播出。片山和之表示，在過去1年的工作，深深地認識到，台灣對日本來說是至關重要的夥伴，同時也是寶貴的朋友，台日共享民主、人權、自由、法治等基本價值。

片山和之表示，台灣與日本是非常緊密的經濟夥伴，除台積電向日本熊本投資，台灣對日本的投資也越來越多，台日農畜產品貿易也有新進展，比如日本進口台灣的龍虎石斑魚和紅肉火龍果，台灣也放寬一些對日本農畜產品的限制措施，使台日經濟關係越來越密切。

至於文化與民間交流，片山和之指出，日本去年接待了420萬台灣旅客，今年肯定會超過500萬台灣旅客，創下歷史新高，而地方政府、民間以及高中層級的交流蓬勃發展，兩國人民的交流非常密切。

對於地緣政治層面，片山和之說，台海和平與穩定不僅對台灣非常重要，對包括日本在內的所有國家也至關重要，兩岸關係應該透過和平手段來解決，日本絕對反對任何一方單方面改變現狀。

片山和之表示，台日面臨共同的課題，這一切使他更加認識到，台灣作為日本的近鄰，穩定、發達、民主且對日本有好感，「台灣的存在對日本來說是非常、非常重要的」，過去1年深刻認識到台灣和台日關係的重要性。

針對未來台日關係展望，片山和之說，雙邊關係在廣泛領域裡順利發展，並引用前駐日代表謝長廷的說法，現在台日之間實現了「善的循環」，但仍應繼續努力，年輕人的交流尤其重要，因為台日關係的未來應該依賴年輕一代。

片山和之舉例，日本邀請台灣高中生赴日短期、長期留學，並提供台灣年輕人打工度假簽證，希望透過這些手段鼓勵更多台日年輕人互相交流。

片山和之提到，他認為年輕人之間的交流是關鍵，未來希望定期邀請台灣大學生到他的官邸或辦公室交換意見，了解台灣年輕人對日本的看法，對哪些方面感興趣等，讓他更好地了解台灣社會。

台日關係 台海 日本台灣交流協會

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