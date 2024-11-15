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台美貿易倡議二階段談判 楊珍妮盼川普上任繼續推動

中央社／ 利馬14日電
行政院政務委員楊珍妮。聯合報系資料照／記者潘俊宏攝影
行政院政務委員楊珍妮。聯合報系資料照／記者潘俊宏攝影

台美21世紀貿易倡議談判進度備受關注，行政院政務委員楊珍妮今天表示，第二階段談判議題包農業、勞工、環境等，部分尚須國內法規盤點，目前須等川普政府上任才能繼續，期盼新政府能持續與台灣就第二階段進行協商。

美國總統大選結果出爐，明年1月將迎來川普重返白宮新局面，涉及台美經貿談判的台美21世紀貿易倡議首批協定，雙方已於去年完成第一階段協定簽署，等待生效，但由於川普一向反全球化，主張貿易保護主義，恐添未來4年台美雙邊經貿往來變數。

代表台灣出席秘魯亞太經濟合作會議（APEC）雙部長會議的楊珍妮表示，今天與美國貿易代表戴琪會談，討論推動雙邊經貿進展和多邊架構下持續合作議題，此次是戴琪最後一次出席APEC，感謝她長期對台美經貿支持，雙方已完成首批協定談判，盼年底前生效。

楊珍妮說，經由台美21世紀貿易倡議談判，台灣對國際經貿趨勢、貿易規則有更深入了解，也有助於和其他國家進行經貿談判。

至於第二階段談判議題包含農業、勞工、環境等，她不諱言，「這幾個議題在國際間談判本就不容易」，因雙方貿易體制應符合高標準規則，有些議題國內仍要盤點法規，也有其他研究工作有待進行，但目前無法繼續，因須等待美國新政府接任。

但她也強調，台美雙方談判是經雙方國會同意、很難得的行政協定，期盼美國新政府能持續就第二階段進行協商。

另一方面，台灣持續爭取加入CPTPP（跨太平洋夥伴全面進步協定），楊珍妮表示，台灣是開放經濟體，已準備好接受高標準，希望加深和會員貿易政策合作，彼此各行業都能互相理解，進而達到永續發展，包含能參與CPTPP。

針對外媒報導中國已要求秘魯暫緩批准台灣申請加入CPTPP，楊珍妮表示，會員參與需符合「奧克蘭原則」，她也向會員國傳達台灣在半導體、全球供應鏈居關鍵地位，可協助CPTPP達成良好生態環境，強化供應鏈韌性，共同因應數位轉型、氣候變遷等挑戰，呼籲會員國不應用政治考量做判斷指標。

至於和多少成員國談及此事，她說，絕大部分都有，希望取得他們的支持。

CPTPP 台美關係 川普 美國

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