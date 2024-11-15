路透：台未對美提新軍購清單

路透十四日引述多位台灣國安高層官員報導，台灣並未向即將於明年一月上台的美國川普新政府提出新軍購案的具體清單，但歡迎各界對如何強化台灣整體防衛能力提供建議。

熟悉台灣政府想法的人士先前對路透說，台灣可能在川普新政府上台初期對美國提出新的大規模軍購案，以展現台灣方面認真看待川普提到台灣應付美方「保護費」的言論。

金融時報本周稍早報導，台灣正在考慮從美國購買神盾艦、F-35戰機等大批武器，總值逾一百五十億美元（約台幣四八七八億元），以顯示對自我防禦的承諾。

一名要求匿名以便坦率發言的台灣資深安全官員在台北告訴路透記者，「目前我們還沒列出任何這樣的具體清單，但我們歡迎各方提出建議，其中最重要的是如何提高自我防衛能力」。這名官員說，「台灣很願意與所有志同道合夥伴，進一步商討如何繼續加強台灣的防禦能力，尤其是美國」。

美國是台灣最大的武器供應國，但美方尚未交貨的訂單總值約達兩百億美元（約台幣六五六七億元），十月則宣布近廿億美元（約台幣六五七億元）的飛彈系統訂單。

前述匿名官員還說，自民進黨二○一六年執政以來，台灣的國防預算支出直線上升，至今年增長的幅度達百分之八十點四七，「我們對自衛的承諾只會變得更強，而非更弱」。

另一位匿名台灣國安官員表示，台灣政府定期和美國主要政黨及智庫，就台灣現有的軍事軟硬體，是否足以有效對抗中國大陸的任何攻擊進行討論。

我國安人士指出，台美在軍事安全領域一直都有例行性、滾動式的常規對話機制，從二○一六年川普政府、二○二○年拜登政府，再到川普即將上台，台灣很珍惜與美國民主、共和兩黨的高度緊密協調默契；在安全上與川普、拜登兩任政府都有非常緊密合作，且雙方對於台灣該如何強韌自我防衛能力，都有溝通管道與商議機制。

國安人士指出，面對新的地緣政治，強化威懾力是避免下一個危機的關鍵，美方不論拜登或川普政府也有共同認識，也就是台灣必須加強國防的投資預算與準備，而台灣對於強化自我防衛的決心非常強烈，不會改變。

國安人士說，因應台灣在地緣政治上的新型態軍事威脅，特別是混合式威脅、灰色地帶衝突，若是採ＧＤＰ來衡量，並非一項好的方式，而是應從傳統軍事威脅、新型態威脅等，進而建構所需的防衛能力，例如，強化不對稱戰力，這部分台美間均有密切討論與協調。