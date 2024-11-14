福斯新聞：川普鷹派內閣受台歡迎 對中發強硬訊號

美國福斯新聞報導，美國總統當選人川普將提名的駐聯合國大使、國家安全顧問以及最重要的國務卿人選，被許多人視為「抗中鷹派」，台灣多數人樂見這樣的人事安排。

共和黨籍佛羅里達州聯邦參議員魯比歐將成川普的國務卿，他7月中旬在共和黨全國代表大會談到，他預期川普勝選後將「繼續他在第1次任期所做的事情…那就是繼續支持台灣」。

在2022年5月，魯比歐提出「透過實力促進台灣和平法」（Taiwan Peace Through Strength Act），以迅速推動美台軍事協調。他說：「入侵台灣可能在這十年內發生，台灣需要我們的幫助，而我的法案將讓（中國國家主席）習近平和中國共產黨在發動愚蠢侵略行動前多想一下」。

遭北京制裁的魯比歐將出任新國務卿，對中國形成難題。福斯新聞指出，北京如何與被禁止入境中國的魯比歐進行「有意義對話」有待觀察，但任何選項都可能讓北京顯得軟弱，包括撤銷制裁。

川普國安顧問人選、共和黨籍佛州聯邦眾議員沃茲至少與魯比歐一樣強硬。他本月稍早表示，必須「盡快」結束在烏克蘭與中東的衝突，美國才能將「戰略焦點放在其應有位置：對抗來自中國共產黨的更大威脅」。

川普也擬提名共和黨籍紐約州聯邦眾議員斯特凡尼克擔任駐聯合國大使。華府智庫「保衛民主基金會」（FDD）資深顧問高德柏格寫道，他預期她將致力「運用美國在整個聯合國體系的財政援助力量，根除中國惡意影響」。