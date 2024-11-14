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擬向美提5000億軍購？路透引述國安人士：未提軍購具體清單

聯合報／ 編譯徐榆涵／即時報導
金融時報日前報導，台灣有意以總值150億美元的軍購，向美國總統當選人川普表達認真自我防衛的決心。圖為神盾驅逐艦「希金斯號」。路透
金融時報日前報導，台灣有意以總值150億美元的軍購，向美國總統當選人川普表達認真自我防衛的決心。圖為神盾驅逐艦「希金斯號」。路透

金融時報日前報導，台灣為向美國總統當選人川普證明抵抗中國的決心，擬向美方購買總值超過150億美元，約合新台幣4845億元的大批武器。路透最新報導，台灣高階國安官員表示，台灣未向即將上任的川普政府提出任何新武器交易的具體清單，但歡迎各界對強化台灣整體防衛能力提供建議。

金融時報11日報導，多名知情人士透露，台灣當局已經擬具購買清單並向川普團隊接觸，對美國各大軍火商採買大批武器裝備。清單內包括洛克希德馬丁的神盾級軍艦、諾斯洛普格魯曼公司的E-2D「先進鷹眼」空中預警機，甚至包括最先進的匿蹤戰機F-35戰機等。

路透報導，一名要求匿名的台灣國安官員透露，「目前我們還沒有列出這樣的具體清單，但我們歡迎各方提出建議，其中最重要的是如何提高自衛能力。」

國安 川普 美國

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