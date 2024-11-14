美官員：拜登16日會習近平 將關切中國對台軍演破壞現狀

中央社／ 華盛頓13日專電
美國總統拜登本月將出席在秘魯利馬舉行的APEC亞太經濟合作會議，與他任內最後一次的G20峰會。法新社
美國總統拜登本月將出席在秘魯利馬舉行的APEC亞太經濟合作會議，與他任內最後一次的G20峰會。法新社

美國政府資深官員今天指出，總統拜登16日將與中國國家主席習近平在亞太經濟合作會議期間舉行雙邊會談，拜登將強調維持台海和平的重要，也將對中國軍演破壞、削弱現狀的穩定表示關切。

這名官員以背景說明對媒體指出，拜登（JoeBiden）將與習近平於16日舉行高峰會，這將是拜登卸任前最後一次以總統身份與習近平見面。亞太經濟合作會議（APEC）正在秘魯首都利馬（Lima）舉行，領袖會議預計14至15日登場。

官員說，預期拜登將強調維護台海和平、穩定的重要性，並表達對中國在台灣周邊日益增多的軍事活動，破壞、削弱現狀的穩定表示關切；也會對中國在南海的行動，包括中國海警干擾其他南海主權聲索國的合法海事行動，表示關切。

官員說，拜登將在拜習會提到的議題，包括合作打擊芬太尼等毒品、規範人工智慧的運用、氣候變遷、中國在俄烏戰爭中協助俄羅斯、北韓派駐軍隊至俄羅斯、中國對美國民用關鍵基礎設施發動網攻等議題。

官員指出，白宮國家安全顧問蘇利文（JakeSullivan）8月訪問北京時，開始與中國協商安排這場拜習會，這也是拜習2人在拜登任內的第3度峰會。

官員說，美中關係是全世界最重要的關係之一，過去4年，拜登政府以負責任的態度管理兩國關係，兩國對許多議題的看法高度分岐、激烈競爭，但仍在共同關心的領域取得成果，拜登將利用與習近平會面的機會，檢視這些努力。

官員表示，拜登的對中政策架構持續維持投資、聯盟、競爭這3個層面，即投資美國、加強與友邦結盟、以合理措施保護美國的科技與國安。展現2國能管理彼此分歧，防止競爭升級為衝突或對抗，保持溝通，在共同關心的領域推進合作。

白宮日前說，拜登14至16日將訪問秘魯，出席APEC領袖峰會，期間將強調美國在印太地區的領導地位及參與。他17至19日將訪巴西，出席20國集團（G20）峰會，也將參觀亞馬遜雨林，關注氣候變遷、貧困、發展中國家負債等議題。

拜登 美國 習近平

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