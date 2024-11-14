強化台美合作 政院組專案小組

川普當選美國總統後展開人事布局，國家安全顧問將由聯邦眾議員沃茲出任、國防部長由福斯新聞主持人赫塞斯擔任。行政院長卓榮泰透露，政院將成立專案小組，針對台美經貿、國防、科技合作、民眾交流等議題充分討論，預計一個月內提出比現在更積極、更有力的新方式，在美國政府交接後強化合作。

卓榮泰表示，行政院專案小組由副院長鄭麗君主持；美國政權和平移轉後，新人事有新模式，無論經貿、科技或其他合作，台灣一定要在新國際情勢跟未來局勢發展下展開全面性研判，思考如何加強雙邊科技、貿易及其他領域合作。他說，台美廿一世紀貿易倡議已進入第二階段談判，議題觸及勞動、農業、勞工，都是未來合作事項，會持續加強。

沃茲是首位進入國會的美國陸軍綠扁帽特種部隊老兵，是眾議院外國軍事銷售「老虎小組」的一員，曾表示美國提前協助台灣等合作夥伴與盟友武裝至關重要。國防部長顧立雄被問到對新人事看法時表示，對於民主政治下的人事更迭都表示尊重；對於沃茲領導成立「老虎小組」加速台灣軍售交付要表示感謝，至於赫塞斯人事案，我方對任何友台人事安排都樂觀其成。

顧立雄在回答立委王定宇質詢時進一步指出，他認為美台有個共同基本利益就是絕不容許在俄烏戰爭、以哈衝突之外，在台海地區再發生戰爭或衝突，這非常符合美國利益及台灣利益，如何確保台海維持穩定現狀就是共同基礎點，可藉此得到共同想法和對話基礎。