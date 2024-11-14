和碩董座童子賢談美中台關係：得去廟裡拜媽祖擲筊

經濟日報／ 記者林麗玉／台北報導
和碩董事長童子賢。 圖／聯合報系資料照片
和碩董事長童子賢。 圖／聯合報系資料照片

和碩（4938）董座童子賢受邀至北市府閉門演說，談到美中台關係，他表示：「勸大家去廟裡拜媽祖燒香擲筊。」強調台灣離不開與大陸打交道，直言全球未來前進的道路會更顛簸。

童子賢12日受邀到北市府閉門演說，講題為「產業發展與世界局勢」，市府昨（13）日提供相關內容。

「地理關係決定你在國際政治間的格局，台灣能做的就是自立自強。」童子賢說，台灣有不錯的產業效率、不錯的經濟發展，需要清廉政治，台灣內部從人權到勞工議題也需要有個能夠讓全世界看到你的時候，覺得是個「好咖」，不是「魯肉腳（台語）」。他提到，台灣最重要的經濟發展跟國際貿易，非常需要穩健國際環境，不管是國際或兩岸，中間要有一個和緩平和環境。

人權 媽祖 童子賢

延伸閱讀

和碩董座力挺中研院論點 童子賢：核能可以打擊通膨

影／川普勝選影響台積電？童子賢：不會因為哪個人當選而改變

童子賢：漲工業電價 還台電公道

氣候變遷委員會議談深度節能 童子賢：調漲電價是還台電公道

相關新聞

美官員：拜登16日會習近平 將關切中國對台軍演破壞現狀

美國政府資深官員今天指出，總統拜登16日將與中國國家主席習近平在亞太經濟合作會議期間舉行雙邊會談，拜登將強調維持台海和平...

強化台美合作 政院組專案小組

川普當選美國總統後展開人事布局，國家安全顧問將由聯邦眾議員沃茲出任、國防部長由福斯新聞主持人赫塞斯擔任。行政院長卓榮泰透...

和碩董座童子賢談美中台關係：得去廟裡拜媽祖擲筊

和碩董座童子賢受邀至北市府閉門演說，談到美中台關係，他表示：「勸大家去廟裡拜媽祖燒香擲筊。」強調台灣離不開與大陸打交道，...

傳我將向美提軍購清單 朱立倫：兩岸對話降風險

美國前總統川普再次入主白宮，外媒傳出我國將提出新台幣約四千八百億元軍購項目以展現自我防衛決心。國民黨主席朱立倫昨強調，軍...

林郁方：川普不會改變一中政策

美國總統當選人川普預計任命佛州參議員魯比歐出任國務卿，國安顧問傳由佛州眾議員沃茲出任，二位對中強硬派會否改變美國對中、對...

朝野盼台美關係持續深化

美國媒體報導美國總統當選人川普預計任命參議員魯比歐出任國務卿，外交部北美司長王良玉昨在例行記者會指出，外交部與我駐外代表...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。