和碩董座童子賢談美中台關係：得去廟裡拜媽祖擲筊
和碩（4938）董座童子賢受邀至北市府閉門演說，談到美中台關係，他表示：「勸大家去廟裡拜媽祖燒香擲筊。」強調台灣離不開與大陸打交道，直言全球未來前進的道路會更顛簸。
童子賢12日受邀到北市府閉門演說，講題為「產業發展與世界局勢」，市府昨（13）日提供相關內容。
「地理關係決定你在國際政治間的格局，台灣能做的就是自立自強。」童子賢說，台灣有不錯的產業效率、不錯的經濟發展，需要清廉政治，台灣內部從人權到勞工議題也需要有個能夠讓全世界看到你的時候，覺得是個「好咖」，不是「魯肉腳（台語）」。他提到，台灣最重要的經濟發展跟國際貿易，非常需要穩健國際環境，不管是國際或兩岸，中間要有一個和緩平和環境。
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