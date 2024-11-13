林郁方：川普不會改變一中政策

美國總統當選人川普預計任命佛州參議員魯比歐出任國務卿，國安顧問傳由佛州眾議員沃茲出任，二位對中強硬派會否改變美國對中、對台政策？國際事務專家、前立委林郁方認為，他不認為川普會改變美國的一中政策，但在政策制定上會讓中國大陸非常辛苦。

林郁方說，國會議員當了政府官員，一定會有言詞上的謹慎；魯比歐是佛州參議員，佛州本就反共氣氛濃，因當地講西語的古巴人多，逃避卡斯楚政權壓迫，反對共產黨。

「美國仍是一中政策，我不認為川普會改變，但在政策制定上會讓中國大陸非常辛苦。」林郁方說，對台灣而言，仍得看川普本人意向。他認為川普較無意識形態問題，對中國大陸的人權問題未必有興趣，川普的重點是要讓美國再次偉大，美國之所以沒有偉大是因為被很多國家占便宜，當中就出現了台灣，例如台積電問題。

政治大學外交系教授黃奎博表示，民進黨政府可能會因為沃茲、魯比歐等兩位抗中強硬派入川普政府而感到興奮。他認為，川普較第一任期時更有經驗，在中國問題上與第一任期內因新冠疫情和國內政治動盪所導致的混亂情況不同，這次川普個人對兩岸的觀點和意志很可能最為重要。

清華大學兼任助理教授何志勇說，川普擬任命魯比歐擔任國務卿有兩意涵，第一是抗中部分，過去普遍認為是美國主流社會的白人抗中，而魯比歐是古巴後裔，古巴過去與前蘇聯同盟，讓人覺得美國全面與中國大陸競爭；第二是展現給非法移民看，川普任命少數族裔參議員任政府要職，這有強烈宣示作用。