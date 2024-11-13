朝野盼台美關係持續深化

美國媒體報導美國總統當選人川普預計任命參議員魯比歐出任國務卿，外交部北美司長王良玉昨在例行記者會指出，外交部與我駐外代表處長期以來都是衡平與美國兩黨交流、廣泛建立友我人脈，會持續關注川普新政府組成，也會努力在台美既有堅實夥伴基礎上繼續推展台美關係，對特定人選不評論。

魯比歐是長期高度力挺台灣的友台人士，賴清德總統二○二○年二月以副總統當選人身分訪美時，曾與魯比歐會面。當時賴清德在臉書貼文說，魯比歐長期為台灣發聲、支持台灣參與世界衛生組織及國際民航組織，也支持美台簽訂自由貿易協定，他向魯比歐表達深深感謝，也誠懇邀請魯比歐來台灣訪問；過程中，魯比歐肯定台灣的民主，重申對美台關係的堅定支持，也再度強調台灣加入國際組織的重要性，希望有機會來台訪問。

國民黨立委李彥秀說，魯比歐長期挺台，未來就任國務卿後，讓各界對台美關係實質發展及進一步深化充滿期待，也盼「台美廿一世紀貿易倡議」能有突破性進展，但未來四年還是川普說了算，魯比歐主掌下的國務院，在美中台關係與亞太戰略布局上，是否會在短時間內有根本性的改變，恐怕不能太過樂觀。

民進黨立委鍾佳濱表示，美國不論哪個政黨執政，以美國利益跟國際秩序穩定是最重要關鍵，美國不分朝野對台灣的支持無庸置疑，如何抓準川普競選時承諾，外交部門應盡快掌握川普核心官員聯絡管道，掌握新政府未來施政方針，才能促進台美合作持續深化。

國民黨主席朱立倫說，不做預測立場的揣測，但相信未來川普總統的閣員一定都是站在民主自由這一方，力挺中華民國。

賴總統昨天下午接見「全美台灣同鄉會二○二四返台參訪團」時表示，所有海外僑胞都是第一線台灣民間大使；這些年來因為鄉親的支持和打拚，台美關係持續深化，盼未來和大家一起努力，讓台美合作交流腳步繼續大步前進。