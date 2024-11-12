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總統接見全美台灣同鄉會 盼台美合作交流大步前進

中央社／ 台北12日電

總統賴清德今天接見「全美台灣同鄉會2024返台參訪團」表示，所有海外僑胞都是第一線台灣民間大使，這些年來因為鄉親的支持和打拚，台美關係持續深化，盼未來和大家一起努力，讓台美之間合作交流的腳步，繼續大步前進。

賴總統下午接見由全美台灣同鄉會總會長陳桂鈴所率領的「全美台灣同鄉會2024返台參訪團」致詞時表示，今年國慶大會陳桂鈴代表僑胞致詞，令人印象深刻，其中一句「民主、自由及人權，是我們永遠不退讓的堅持」，更是說出所有台灣人的心聲。

總統表示，就如陳桂鈴所說，所有海外僑胞「都是第一線台灣民間大使」，他要代表民眾感謝全美台灣同鄉會多年來對台灣的堅定支持。

總統說，所有鄉親人在海外，心在台灣，對台灣不只是有很深的感情，也有強烈的使命感，讓他非常敬佩。像是同鄉會不僅舉辦各種文化活動，促進台灣和美國社會交流，也熱心參與各種公益服務，回饋當地社區。

賴總統提到，同鄉會也非常注重台語的教育，並且提供獎學金，支持在美國求學的台灣學生。大家也很積極為台灣發聲，包括推動台灣參與世界衛生組織、聯合國，還有澄清「聯合國第2758號決議文」，這些都是台灣人「心連心、站做伙、相鬥陣」最好的證明，他再次感謝大家的付出。

總統指出，現在國際局勢正在快速變化，台灣在印太區域扮演關鍵的角色，需要與世界各國緊密合作，一起面對全球性的挑戰，共同追求進步發展。特別是面對威權主義持續擴張，台灣希望與民主國家手牽手、心連心，一起撐起「民主保護傘」，守護民主自由的生活方式。

賴總統表示，這些年來因為鄉親的支持和打拚，台美關係持續深化，他希望未來和大家一起努力，讓台美之間合作交流的腳步，繼續大步前進。

台灣人 台美關係

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