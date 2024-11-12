紐時報導盧比歐將任國務卿 外交部：與美方衡平交往

綜合外媒報導，美國總統當選人川普將任命參議員盧比歐為國務卿、眾議員瓦爾茲任國安顧問。外交部今天表示，持續關注美國新政府組成，特定人選不予評論，但將持續與美國兩黨衡平交往，與美國新政府推動台美關係。

紐約時報引述消息人士指出，美國總統當選人川普（Donald Trump）似乎已決定任命參議員盧比歐（Marco Rubio）擔任國務卿。另外，華爾街日報報導，川普已邀請眾議員瓦爾茲（Mike Waltz）擔任白宮國家安全顧問職務。

外交部上午舉行例行記者會，北美司司長王良玉指出，外交部持續關注川普新政府可能的人事組成，但對於特定人選不予評論，也將與美國新政府推動台美關係。

王良玉強調，外交部與駐美代表處長期以來，都是衡平與美國兩黨交流，廣泛建立友台人脈，選後也是持續關注川普新政府的組成，並努力在既有的堅實夥伴基礎上，繼續推展台美關係。

媒體另關切，近年受邀來台演講的美國前駐聯合國大使海利（Nikki Haley）以及前美國國務卿蓬佩奧（Mike Pompeo），川普公開表示不邀請兩人入閣。

對此，王良玉則回應，對於國際友人來台出席各界活動，外交部抱持著歡迎立場，類似交流有助於增進國際友人對台灣的了解，也有助於台灣社會了解國際間不同面向的討論。

王良玉指出，近年在政府與民間的共同努力下，已讓國際社會更了解台灣的重要性，台灣在美國也獲得跨黨派、跨政府的支持，外交部與駐美代表處將持續廣結善緣、廣植人脈、衡平交往，以及強化各國對台灣的支持。