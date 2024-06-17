美駐北京大使伯恩斯：高壓時代 美中不公開對話困難

英國金融時報十四日刊出美國駐北京大使伯恩斯專訪，伯恩斯提到時任美國眾議院議長裴洛西二○二二年八月訪台，飛機降落前一分鐘他被中國大陸外交部召見，之後中方八次在不同場合對他表達抗議，他則表達捍衛裴洛西訪台權利。

伯恩斯表示，裴洛西專機八月二日晚上十時四十六分降落在台北，十時四十五分他被大陸外交部召見，接下來的三個小時，聽取了時任大陸外交部副部長、現任駐美大使謝鋒的反對意見。

裴洛西訪台後，伯恩斯說，中方八次在不同場合對他表達抗議，每次會談長達二至四小時，但他都捍衛裴洛西訪台權利。

金融時報指出，大陸領導人習近平加強管控體制，讓伯恩斯的工作更具挑戰。近年來，大陸前外交部長秦剛及前國防部長李尚福相繼「失蹤」，沒有人知道他們在哪裡，更多人因貪腐指控落馬，目前大陸官場更不願意與外國外交官進行非正式交流。

伯恩斯說，大陸正經歷幾十年來最壓制的時期，美中之間進行不公開對話很困難，目前是正式的談判桌外交，晚餐或小酌時的檯面下外交已少之又少。

他提到美中之間必須在競爭的同時保持接觸，才能降低衝突可能性，但在此同時美方也與北京展開民主價值與獨裁心態的思想鬥爭。