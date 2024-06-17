習近平：美刺激我打台灣 我不上當

英國金融時報十五日報導，知情人士透露，中國大陸國家主席習近平曾對歐盟執委會主席范德賴恩表示，美國試圖刺激他攻打台灣，但他不會上當；習近平也向大陸官員傳達這項警告。

知情人士向金融時報透露，二○二三年四月范德賴恩訪問北京，習近平與她會面時表示，華府一直誘使他出兵攻打台灣，但他不會咬這個誘餌；另一名知情人士指出，習近平也向手下官員發出類似警告。

習近平對范德賴恩的談話，是目前所知他首度對外國領袖如此發言。習近平還表示，與美國發生衝突，將摧毀大陸取得的許多成就，破壞他二○四九年達成中華民族「偉大復興」的目標。

金融時報認為，這些評論，讓人得以窺知當前習近平對台灣的思維。台灣是美中關係最棘手的問題。

一些中方學者及退休將領也曾宣稱，華府一直提供武器給台灣，還有使用其他手段，企圖挑釁北京，誘使中方採取軍事對峙。

大陸前駐美大使崔天凱今年一月在亞洲協會一項活動致詞說，中方不會掉入某人「似乎為我們布置的陷阱」，就是暗指美國。

針對報導指出，習近平稱美國試圖刺激他攻打台灣，中央社引述南京大學國際關係學院執行院長朱鋒認為「是有可能」。他批評，包括一些智庫在內的美國強硬派近年不斷在台灣問題上「拱火」，目的就是北京若對台灣出手，美國就有制裁中國的理由。而習若是發出上述警告，也代表對美國將台灣問題當成對付中國籌碼的強烈擔憂和憤怒。

華府智庫戰略與國際研究中心（ＣＳＩＳ）學者白明（Jude Blanchette）表示，習近平如果真的相信美國為了台灣，積極尋求與大陸發生衝突，那麼值得擔憂的兩個狀況可能是真的，一是習已造出缺乏訊息可能導致危機惡化的「資訊真空」，不然就是從下屬聽到拙劣的建言。

習近平向范德賴恩披露華府誘其攻台一事曝光，時值台海兩岸緊張之際。台灣新任總統賴清德五月就職，中方的回應是舉行大規模環台軍事演習。

大陸駐美大使館對有關習近平的前述言論報導不予置評，但表示美國正在軍售台灣，支持「分離獨立勢力」。

范德賴恩的發言人表示，私下會談細節不便披露。白宮也不予評論。