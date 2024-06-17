博明：清洗解放軍 習近平為戰爭做準備

美國白宮前副國安顧問博明（Matthew Pottinger）近日受訪指出，大陸國家主席習近平與前蘇聯領導人史達林之間共同點，即是不斷「清洗」軍隊，用以維持黨對政治權力的壟斷。習近平上任十二年來，從未中斷大清洗解放軍的行動。博明認為，習近平不斷清洗解放軍，表明他正在為戰爭做準備。

但他認為，「中國人民是我們在這場競爭中最好的盟友」，而且台灣也必須記住這一點。他呼籲台灣應做出額外的努力，與台海對岸的人民接觸，即使有防火長城和北京極力試圖對台灣滅聲，台灣更應做出額外努力，確保台灣的故事盡可能地被對岸的人民聽見。

博明近日接受美國之音專訪表示，習近平和史達林有著共同點，毛澤東深受史達林意識形態和執政風格影響，習近平則深受毛澤東的影響，兩人共同點就是不斷地清洗隊伍，以維持黨對政治權力的壟斷。

他分析，史達林對紅軍大清洗一直持續到二戰爆發，而習近平也把這做法應用到解放軍，習摧毀自己的班底和解放軍高層將領軍官團，令許多人不解，猜測原因，習不認為已將他所需要的「精確的團隊」部署在正確位置上，用以對台灣和美國發動戰爭。

因此博明判斷，這種大清洗不僅是中共本身制度缺陷，同時也是令人震驚的警訊：「表明習近平實際上正在為戰爭做準備。」