美在印太結盟 保持對中優勢

香港南華早報十六日引述分析家報導，美中軍力較勁，美軍目前雖仍保有優勢，但和共軍間的實力差距正縮小。未來這種平衡很可能取決於先進技術，還有華府與印太盟友的合作。

美國智庫蘭德公司研究員何天睦說，隨著中國大陸投資軍事現代化，美中兩軍的差距正拉近。由於大陸國防產業公司大多國有，和中央領導高層緊密連結，資金也不虞匱乏，因此大陸國防產業蓬勃發展。

反觀美國，如今更難提供經濟誘因，激勵其私部門達到大陸公司規模。

美國國會研究處去年十月發布的報告預估，在二○三○年前，共軍將有四四○艘船艦；美國將有二九○艘。部分美國空軍官員也注意到共軍躋身全球最大空軍的潛力。不算教練機與無人機，共軍現有逾三一五○架飛機；美軍約四千架。

極音速飛彈目前僅在大陸及俄羅斯服役，因此在該飛彈系統上，北京占優勢。

大陸國家主席習近平亦提出在二○二七年前，使共軍成為能和駐太平洋美軍匹敵的現代化部隊，並在二○四九年前，成為世界級軍隊。

北京智庫南海戰略態勢感知計畫主任胡波指稱，雙方在西太平洋的軍事基本上已來到勢均力敵。若雙方在西太平洋爆發衝突，結果「將相當不可預料」。但軍事評論員宋忠平說，至少到二○二七年建軍百周年時，美中仍將有差距。

倫敦國王學院教授巴奇可帕爾多說，華府在東亞和印太強化同盟及夥伴關係的戰略，使美國對大陸享有顯著優勢，而中方在該地區缺乏可靠盟友。諸如南韓或菲律賓、澳洲與日本之類的國家決定和美國進一步密切合作，對北京是個問題；華府能加強跟可恃夥伴的軍事關係，使美軍在「有事」時可獲得協助。