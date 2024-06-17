觀察站／經濟疲弱 牽制陸攻台

英國金融時報引述知情人士透露，大陸國家主席習近平去年四月會見歐盟執委會主席范德賴恩時稱，美國試圖刺激他攻打台灣，但他不會上當。去年十一月，習近平與美國總統拜登在舊金山會談，美方官員轉述，習在會中否認二○二七年或二○三五年有對台動武計畫，仍重申和平統一。習近平去年兩度對歐美領袖否認攻台，大陸經濟疲弱等內部問題是最主要牽制因素，但綜觀當前台海情勢，未來前景仍不容樂觀。

大陸經濟自去年疫情解封以來復甦疲弱，習近平提出「新質生產力」試圖重振發展，但經濟表現仍未見起色，包括房地產依舊低迷，許多城市房價面臨腰斬卻乏人問津；消費不振，民眾寧願超額儲蓄也不願花錢，形成通縮危機；電動車、鋰電池和太陽能產品等「新三樣」大量生產以致出現產能過剩疑慮，導致美國、歐洲相繼祭出加稅制裁。更嚴重問題是外資持續流出，在北京高舉「國安壓倒一切」旗幟下，原本作為大陸外資集散地的香港甚至出現了「玩完論」。

大陸經濟前景黯淡，衝擊社會穩定和中共執政基礎，對習近平和中共中央來說，穩住並推動經濟持續發展是當前的首要之務，近期最重要觀察點是中共將於七月召開事關未來經濟改革藍圖的廿屆三中全會，會議前夕習近平接連與中外企業代表、經濟學者專家等舉行座談會，中共視當前經濟難題為重中之重可見一斑。而經濟發展的重要前提自然是外部環境穩定，以此而論，北京不會放棄改善中美關係的努力，也會希望台海保持和平穩定。

從大陸經濟問題等內部因素看習近平去年兩度向歐美領袖表達「不會上當攻台」及否認有對台動武時間表，基本符合常理和中共面臨的現實困境，鑒於中共視台灣問題（實現中國完全統一）為中華民族偉大復興不可或缺的一環，而台海戰爭勢必重創兩岸及目前已取得的經濟成果，如此勉強獲致的統一又如何能與偉大復興畫上等號？因此對中共來說，和平統一不僅是成本最低的統一形式，和統也才可能朝向真正意義上的偉大復興前進。

從台灣立場看，習近平因各項因素牽制下不輕言對台動武，只能說是消極地維持了台海的脆弱和平，並非台灣安全的真正保障。何況中共目前沒有攻台計畫並不表示未來不會有，實際上共軍沒有一刻停止在為將來的可能戰爭做準備，這是台灣要面對的現實處境。台灣的安全很大程度依賴美國及其盟邦，但台灣也應有自身的國家利益最大化考量，並非只是美國在東亞的利益代理人。

只不過在當前賴政府的戰略選擇下，台灣似乎漸失在台海議題上的自主性，逐漸成為美中兩強對抗下的博弈籌碼，這會是台灣未來的最佳出路嗎？