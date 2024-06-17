習近平：美試圖刺激我攻台

經濟日報／ 國際中心／綜合外電

英國金融時報（FT）報導，中國大陸國家主席習近平去年4月曾向造訪北京的歐盟執委會主席范德賴恩表示，美國試圖刺激他攻打台灣，但他不會上當，並表示與美國爆發衝突可能摧毀中國大陸的許多成就，透露他對台灣政策與美中緊張的思維。

FT引述知情人士指出，習近平2023年4月會見范德賴恩時表示，美國試圖以詭計誘使（trick）北京當局攻打台灣，但他不會上當。知情人士透露，習近平也向手下官員發出類似警告。

FT指出，習近平向范德賴恩發表的言論，是他對外國領袖做出這項宣稱的第一個已知案例，也讓人得以窺知習近平對台灣的思維。習近平也說，與美國爆發衝突，可能摧毀中國大陸的許多成就，也不利他想在2049年實現「偉大復興」的目標。

范德賴恩的發言人表示，不會揭露私下會談的細節，白宮不予評論。中國大陸駐美國大使館也不予置評，但表示美國軍售台灣，是支持「台獨分裂勢力」。

一些中國大陸學者及退休將領已宣稱，華府正試圖藉由提供武器給台灣及其他措施，挑釁北京，誘使中國大陸採取軍事對抗手段。例如，中國大陸前駐美大使崔天凱今年1月在亞洲協會表示，中國大陸不會掉入「某人似乎為我們布置的陷阱」，暗指美國。

華府智庫戰略與國際研究中心（CSIS）學者白明（Jude Blanchette）表示，若習近平真誠相信美國會為了台灣，積極尋求與中國大陸發生衝突，那麼外界對於習近平已造成資訊真空、或從下屬聽到拙劣建言的憂慮，都是真的。

他認為，對習近平言論的一種可能解釋是，一些下屬正試圖引導他避免實施更具侵略性的政策，「不管怎麼解釋習近平的言論，顯然（中國的）決策環境與取得的資訊，正被習近平的副手或他自己的專制行為曲解」。

美國 習近平

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