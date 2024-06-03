香會最尖銳言論…陸防長批賴 嗆美掏空一中

中國大陸國防部長董軍昨天在新加坡香格里拉對話（香會）上指出，賴清德就職演說赤裸裸暴露出「謀獨」的圖謀和野心；他並批評美國，「有的大國不斷虛化掏空一中原則，歪曲事實，包括聯大決議」。

董軍昨天在香會發表主題演講，他表示中方始終致力於和平統一，但這一前景正遭到台獨分子和外部勢力破壞，他警告，「誰膽敢把台灣從中國分裂出去，必將粉身碎骨、自取滅亡」。

賴清德總統五二○就職演說引起北京不滿，共軍五月廿三至廿四日發起圍台軍演。董昨天的大會發言被視為近年大陸防長在香會最尖銳的言論，反映當前台海緊張情勢。

央視報導，董軍指稱，台灣問題是中國核心利益中的核心，一個中國原則已成為世界公認的國際關係基本準則。現在問題是民進黨當局大搞「漸進式台獨」，頑固推行「去中國化」，妄圖割裂兩岸社會、歷史文化聯繫。

董軍在回答提問時稱，賴清德就職演說赤裸裸暴露出「謀獨」的圖謀和野心，這一以貫之地代表以民進黨為首的台獨勢力長期在搞分裂中國的行動。

他並暗批美國，批判「外部干涉勢力」，形容其正以「切香腸」的方式，不斷虛化掏空一中原則，歪曲事實，包括聯大決議，違背兩國建交的鄭重承諾，不斷觸犯比如不允許（台美）官方交往的紅線，大肆對台出售武器，嚴重助長台獨的氣焰。

針對董軍的說法，總統府發言人李問回應表示，中國在香會曲解台灣政府的立場、甚至威脅動武，卻長期透過政治施壓，不允許台灣派代表在香會表達意見，此舉透露中國缺乏自信與台灣政府進行對話。

李問說，台灣的立場是致力於維持台海現狀，作為國際社會負責任的成員，台灣將竭力維護台海的和平穩定；中國近日單邊發起軍事演習挑釁行為，這種危險而不負責任的溝通方式，不但破壞現狀，更是挑戰既有國際秩序。李問表示，賴總統多次表達溝通的意願，願意以互利共榮為目標，進行兩岸對話交流。

董軍日前在香會會晤美國防部長奧斯丁，是中美防長時隔一年半後再次會談。華爾街日報二日報導，據五角大廈提供的一份五月卅一日美中防長會晤內容概要，奧斯丁當面對董軍說，華府對北京在台灣及菲律賓周邊的軍事活動，還有持續支持俄羅斯侵烏感到憂慮。

與會的一位（美國）國防高官說，奧斯丁表明，若中國持續支持俄國國防部門，那美國及其盟邦將不得不採取進一步措施。