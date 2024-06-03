陸官媒談ECFA 收回優惠非懲罰 反應克制

中國大陸上周宣布本月十五日起中止一三四項台灣產品適用兩岸經濟合作架構協議（ＥＣＦＡ）關稅減讓，大陸官媒央視旗下「日月譚天」刊文稱，大陸此次進一步中止ＥＣＦＡ部分產品關稅減讓，宣示了惠台政策絕不能被用來「搞台獨」的堅定態度；文章並警告，如若賴清德當局無視民意、一意孤行，「則ＥＣＦＡ危矣！」

大陸財政部五月卅一日公告，自六月十五日起，對原產於台灣的潤滑油基礎油等一三四個稅目進口產品，中止適用ＥＣＦＡ協定稅率，按大陸現行有關規定執行。我總統府當時回應，這是中國典型的經濟脅迫，這些作為不但衝擊了經貿市場的健全發展，更無助於兩岸關係的正面推進。陸委會呼籲陸方停止經貿施壓，統戰分化。

「日月譚天」六月一日深夜發文稱，大陸此次進一步中止ＥＣＦＡ關稅減讓，意味著幾點：一是對賴清德「台獨自白」的強力反制；二是對民進黨「以怨報德」的當頭棒喝；三是對下一步反獨促統的清晰訊號。

文章指出，去年底大陸中止ＥＣＦＡ項下十二個稅目產品關稅減讓，即是對民進黨執意搞台獨的警告。然而，民進黨不僅未自省還變本加厲，「賴清德一上台就猖獗挑釁」，大陸方面再次出手理所當然。

就兩岸貿易，文章稱，截至去年底，在貨物貿易領域，ＥＣＦＡ給予台灣的關稅優惠超過一○一億美元，是台灣對大陸累計減免關稅的十倍多。

文章指出，大陸去年的「警告」所涉及範圍和價值相對有限，是考慮到對台灣民眾和相關產業影響而展現出的「善意」，但民進黨對大陸的警告未有回應，賴清德五二○演說台獨立場更加激進冒險，大陸因此公布第二批品項，「責任完全在民進黨當局」。文章引述專家說法稱，從兩次中止關稅減讓就能看出，大陸牢牢掌握著兩岸關係發展的主導權與主動權。

文章還說，大陸正依自己的節奏，加大對台獨勢力的懲戒值得注意的是，儘管這次大陸中止關稅減讓的產品數量有所增加，但也只是將「優惠」收回，並非禁止進口等懲罰措施。這顯示大陸考慮到台灣民眾和相關產業的福祉，反應仍較克制，也還沒有完全沒收民進黨當局調整兩岸政策的機會。但文章宣稱，大陸的善意不會無限延續，如若賴清德當局無視民意、不知悔改、一意孤行，「則ＥＣＦＡ危矣，島內經濟危矣，台海危矣。」