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外媒：中國防長 今年比去年強硬

聯合報／ 編譯茅毅／綜合報導
大陸國防部長董軍此次香格里拉對話演說的調子更尖銳和強烈。（圖／取自央視新聞）
大陸國防部長董軍此次香格里拉對話演說的調子更尖銳和強烈。（圖／取自央視新聞）

對中國大陸國防部長董軍二日的香格里拉對話的演說，美國有線電視新聞網（ＣＮＮ）同日引述會議主辦單位、倫敦智庫國際戰略研究所（ＩＩＳＳ）日本講座沃德（Robert Ward）報導，相較於他曾在香會聽過的中國防長演說，董軍此次的調子更尖銳和強烈；今年的比去年（時任中國防長李尚福）更強硬。

沃德說，亞洲戰略環境的確已更緊張，「我認為我們在中國防長今天的演講中，見識到這種情況」。

日經亞洲也引述澳洲國立大學（ＡＮＵ）國安學院院長麥德卡夫在社群媒體Ｘ的貼文報導，此次是「我們在香會聽到來自中國的最一貫恐嚇言論」。

路透及紐約時報引述一位匿名美國高官報導，這三年來每年都有一位中國新防長來香會，而且每年他們的演說，均與共軍在該地區從事脅迫活動的事實完全不符，今年也不例外。該高官並形容董軍的演說，是將中國和共軍描繪為區域爭端的無辜受害者。

共軍 李尚福 紐約時報 美國 董軍 香格里拉

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