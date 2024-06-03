民進黨：正視兩岸互不隸屬現狀

中國大陸國防部長董軍出席香格里拉對話發表對台灣言論，民進黨昨回應表示，中國當局應立即放棄不得人心的對台文攻武嚇與蠻橫打壓，正視「兩岸互不隸屬」現狀，以及台灣社會反對中國軍事威脅、外交打壓的主流民意。

民進黨發言人卓冠廷透過新聞稿表示，賴清德總統就職演說已強調台灣「不卑不亢，維持現狀」的不變立場，並對中國釋出「和平共榮」的橄欖枝，呼籲中國政府應立即停止對台文攻武嚇，務實面對「兩岸互不隸屬」現狀。

卓冠廷強調，在台灣進行重要民主程序之際，中國政府以軍事演習威脅台海周邊國家、以貿易手段報復台灣邦交國、對台發動經濟脅迫，如今國防部長再公然於國際場合，發表粗暴、野蠻的威脅宣言；中國政府這樣的作為才是破壞國際秩序、威脅區域和平，更是對整個民主世界的挑釁。

卓冠廷指出，中國防長不僅公開恫嚇台灣與世界，更援引中國政府長期以來對聯合國大會第二七五八號決議的錯誤解讀，偷渡其所謂「一中原則」；無視第二七五八號決議並未提及台灣地位，更沒有為中國威脅台灣提供法律基礎的事實。

他表示，董軍發表的言論已經嚴重違反聯合國憲章對於「不使用武力」與「不威脅使用武力」的規定與聯合國基本精神，形同「一面錯誤引用聯大決議，一面公然違背聯合國憲章」，完全是在自己打臉自己，無法取信於國際社會。