觀察站／董軍表態 對台更對美

在美國防部長奧斯丁表明亞太仍是美方「優先戰區」，並將持續支持台海維持現狀後，首度在香格里拉對話亮相的大陸國防部長董軍就針對美中台關係發表尖銳言論，除批判賴政府，更是劍指華府，也顯示五二○後美中戰略互疑持續加深，台海情勢更不樂觀。

賴總統就職演說後，除了國台辦的例行回應，當時正在中亞訪問的中央外辦主任王毅（對台領導小組秘書長）連續兩天回應五二○演說，強調一中原則是維護台海和平的定海神針，「台獨」構成對國際秩序最嚴重挑戰，是對台海現狀最危險的改變。王毅作為中共頭號涉外官員，即時出面表態，已經顯露北京必將把矛頭指向美國。

從五二○前夕美國高層官員在台海兩岸穿梭，到賴總統就職演說後美方基本持肯定態度，讓北京有理由相信賴總統的講稿美方不僅曾經過目，賴發表前也必然獲得美方首肯。倘若如此，當前台海緊張就不單是兩岸的統獨之爭，而是上升到美國是否仍維持「一中政策」、不支持「台獨」等底線問題。

在共軍兩天圍台軍演後，美國總統拜登上月廿五日在西點軍校畢業典禮致詞強調，美方堅定維護台海和平穩定。拜登還說：「當需要保衛我國、我們盟友、我們的核心利益時，我一向願意使用武力。」

拜登沒有直接表明會出兵捍衛台灣，但這話聽在剛結束圍台軍演的北京耳中，想必很不是滋味。

北京質疑華府沒把去年十一月舊金山拜習會重申「不支持台獨」的承諾落到實處，近半年來的突出事件是美國行政官員屢次批判中共曲解聯大第二七五八號決議，認為這是北京打壓台灣國際空間的主要藉口，但美方提及二七五八號決議無涉台灣地位等論點，立刻觸動北京敏感神經，直指華府再度虛化掏空一中。

董軍昨天在香格里拉對話的發言就暗批美國對聯大決議的立場，聲稱美方違背兩國建交的鄭重承諾。他形容外部勢力正以「切香腸」方式，圖謀以台制華，嚴重助長台獨的氣焰。大陸外交部副部長馬朝旭稍早在華府會見美副國務卿坎伯時也強調，美方如果真的希望台海和平穩定，就應兌現不支持台獨的承諾。

從五二○後中共密集透過王毅、馬朝旭和董軍連番表態，儘管北京嚴詞批判賴總統就職演說，甚至發動軍演、再砍ＥＣＦＡ優惠關稅等，但中共更在意的是華府在台灣問題上的承諾是否變調，質疑美國的一中政策究竟還有多少「一中」成分。對北京來說，美國一中政策內涵的轉化或變異，重要性可能不下於美國十一月的大選。