新聞眼／美首發賴清德信用卡 期許、壓力兼具

準總統賴清德將就職，牽動台海局勢變化。用美國人的生活日常來比喻亞太助卿康達一席話，顯示華府接受了賴清德努力表現所累積信用紀錄，願意發給他第一張信用卡。信用累積不易，刷爆倒是很快，未來要做蔡英文或陳水扁，取決賴清德一念之間，美國這張信用卡是期許，更是壓力。

康達說，賴清德選後言論相當負責任，表明美台對台海和平穩定共同承諾；第一句隱含幾個月來對賴清德言行的總評估，第二句代表美國要求賴清德日省其身的功課，也要持續累積信用，遵守並落實對美國的承諾。

陳水扁初上台時在兩岸政策展現務實與彈性，白宮曾讚扁「四不一沒有」就職演說對兩岸復談務實且具建設性，並在扁首次出訪給予過境紐約高規格待遇；但扁後來發表「台灣中國一邊一國」主張，兩度在大選前夕打公投牌（二○○四年防禦性公投、二○○八年入聯公投），遭美方直接判為改變現狀作為，踩到美國「一個中國」政策紅線。

直到現在，華府還存在「台獨總統ＰＴＳＤ（創傷後壓力症候群）」。

相對地，美國政府對蔡英文總統的態度就和緩不少。一方面蔡任內美中高度競爭和對抗，華府和台北距離自然拉近，一方面蔡對於敏感議題的克制，權衡處理兩任美國國會議長的訪問，加上積極回應美方對台灣防衛改革的要求，贏得美國信賴。

康達在國會說，破壞現狀的是中華人民共和國，不是美國，也不是台灣；這裡指的台灣是現在的蔡英文政府。美國的潛台詞是，期許未來的賴清德也能做到，因美國自始至終都是反對兩岸任一方片面改變現狀，自然包含台北。

中國大陸外交部近日轉述拜習通話及布林肯訪問北京新聞要點，僅重申反對台獨，未如前年裴洛西訪台時放盡狠話，可推測中方對美國的保證存在默契，願保持耐心以觀後效。

蔡英文之於北京是未完成的答卷，之於華府是可信賴的領袖；賴清德要怎麼累積信用，美國已給出提示，要怎麼拿捏與北京的距離，則需要更廣泛深遠的戰略眼光。