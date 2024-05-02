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蕭美琴盼台灣入美國防供應鏈 吳釗燮：對台美都有利

中央社／ 記者吳昇鴻台北2日電

副總統當選人蕭美琴錄影現身華府論壇爭取台灣入美國國防供應鏈；外交部吳釗燮今天表示，台灣國防工業基礎雄厚，若能與美國產業結合對雙方都有利，不僅對台灣是好事，對友盟國家也非常好。

吳釗燮上午赴立法院外交及國防委員會報告「外交部如何構建友善工作環境暨人員心理輔導具體做法」，並備質詢。會前媒體詢問，由矽谷重量級企業領袖和國會議員發起的國安論壇在華府舉行，蕭美琴以預錄影片致詞，爭取台灣納入美國正在推動的「供應安全安排協議」，加入美國與盟友的國防工業合作。

對此，吳釗燮表示，各界知道台灣國防工業基礎雄厚，各式各樣的產業也都發達，如果能與美國產業結合，對雙方都有利，不僅對台灣是好事，對友盟國家也非常好。

吳釗燮指出，有關美國及其他友盟國家合作方式，台灣希望美國協助提供必要防衛武器，或是協助武器訓練等，相信美國會持續提供。

媒體追問，有關美國國務院亞太副助卿藍墨客（Mark Lambert）譴責中國錯誤詮釋聯大2758號決議。吳釗燮表示，聯合國大會第2758號決議沒有指涉到台灣，近年中國不斷在國際社會稱2758號決議解決台灣議題，甚至將台灣當作內政，感謝美方對此詳細說明，台灣政府與人民非常感謝。

他指出，將持續與美國政府商討合作，讓國際社會更了解中國誤用、誤傳、扭曲2758號決議的情形，甚至用扭曲說法阻礙台灣國際參與；世界衛生大會（WHA）將登場，台灣尚未收到邀請函，美國國務卿布林肯（Antony Blinken）強烈鼓勵世界衛生組織讓台灣以觀察員身分重返大會，這就是得到美方支持，同時希望得到更多國家支持。

媒體詢問，有關立法院內政委員會立委1日在會中臨時提案，國民黨立委要求將內文用字「中國」改為「大陸」。吳釗燮表示，這樣的做法可能會讓台灣人民感到不可置信，在政府公文書中如何形容對岸，已經有一段時間的歷史，「這個傳統應該大家都來尊重才對」。

此外，有關總統府秘書長林佳龍將接任下任外長，吳釗燮說，林佳龍在各方面經歷非常豐富，他期待林佳龍到外交部工作。

WHA 吳釗燮 外交部 美國 蕭美琴

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