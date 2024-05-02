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美明確告知中國勿在520前後挑釁 將仔細留意北京舉動

中央社／ 華盛頓1日專電

有別於美國國務院日前避免點名中國，只要求「所有國家」勿在總統當選人賴清德就職前挑釁，亞太助卿康達今天表示，國務卿布林肯訪中期間，已經明確要求北京勿在5月20日前後藉機加劇台海緊張，美方將仔細關注中國一舉一動。

520就職典禮進入倒數，今年也正逢台灣關係法立法45週年，眾議院外交委員會印太小組今天就「1979年到2024年：評估台灣關係法及美台關係未來」，召開聽證會，康達（Daniel Kritenbrink）出席。

康達回應民主黨眾議員貝拉（Ami Bera）對中國近期動向觀察時說，美方政策路線一向非常明確，盼各方都能在今後一段時間內保持克制及審慎態度。布林肯（Antony Blinken）近日訪北京期間，立場也是如此。

「我們已清楚向北京的朋友表明，在5月20日就職典禮前，他們不應利用這段時期採取行動，加劇緊張局勢並破壞和平穩定。當然，在就職典禮後也不該採取行動。我可以說，我們正仔細關注這點，並將持續這麼做」。

康達同意議員「中國改變現狀」評論，表示賴清德在選後的發言「是非常負責任的」，明確表達美台對台海和平穩定的共同承諾。美國及台灣政府致力維持現狀，而中國正採取破壞長期和平穩定作為，美國才有所回應。

近一個半小時聽證會，康達的回答不脫離國務院框架，面對眾議員巴爾（Andy Barr）及康諾里（GerryConnolly）直球追問國務院是否對台採用戰略模糊政策，與總統拜登「出兵保台」立場不一，康達說「我們通常不用戰略模糊這詞」，並重申反對任何一方單方面改變現狀，盼兩岸分歧通過和平方式解決等一貫立場。

美中關係在美國前總統川普（Donald Trump）後期惡化，加上共軍頻繁擾台，升高台海安全風險，要求美國政府停止對中國攻台抱持模棱兩可回應，改走「戰略清晰」路線的呼聲漸強。

拜登上任後數度發言打破戰略模糊，明確表態台灣若遭到中國攻擊將提供防衛。白宮、國務院及國防部隨後一一對外說明美國基於台灣關係法、美中三公報與六項保證的「一中政策」不變。美台防務關係以台灣關係法為指引，協助台灣維持自我防衛能力。

康達今天再次強調美國對自家一中政策的承諾，指這項政策維繫台海和平與穩定，經得起時間考驗。

「改變過去45年來讓我們受益良多的框架和作法並不明智，我認為這也會削弱其他國家與我們合作的能力及意願」。

對台軍售延宕方面，康達說，目前最大障礙是美國國防工業所面臨的挑戰，國務院及國防部努力加快流程，2天內通過95%外國軍事銷售（FMS）案。美國也與台灣一同因應中國威脅，透過提供武器及與台灣民間和軍事部門合作，建構台灣社會防禦及韌性。

台海 國務院 美國

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