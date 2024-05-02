貿易戰、科技戰 北京已為川普當選預做準備

華爾街日報報導，中國大陸官員正悄悄地就川普可能重返白宮做準備。中方關注川普重新執政後可能出現另一場貿易戰，以及美國恐加快對中方取得先進技術實施制裁，目前大部份準備計畫與關稅及先進技術有關。

報導表示，雖然目前美國總統拜登也延續川普對大陸的強硬經濟政策，但拜登也試圖緩和與大陸的關係，包括避免在今年初台灣總統大選上與大陸對抗。

一些大陸官員認為，川普重返白宮對中方有利，例如會加快美國的衰落，導致美國國內更多政治和社會混亂，讓拜登建立的盟友離開美國，並幫助大陸與歐洲重建關係。但整體而言，大陸官員相信川普當選弊多於利。

華府智庫史汀生研究中心中國計畫主任孫韻表示，「中國相信如果川普重返白宮，中美關係的上行空間將受到限制，但下行空間卻是無底的」。

報導說，大陸外交部、貿易部、科技部等部門已指定官員擔任美國大選觀察員，並專注留意川普陣營。中方關注的其中一點是川普重新執政後恐出現另一場貿易戰。川普任內，美國對大陸進口商品關稅從平均百分之三增至百分之十二。今年二月川普表示，若當選將再次對中國徵收關稅，稅率可能超過百分之六十。

中方高級官員加強拉攏美國商界領袖，詢問他們認為川普內閣成員會是誰，並試圖鎖定他們在大陸的投資。中方官員也邀請美國和其他西方專家參加會議，討論川普當選後美國祭出出口管制的步伐和範圍。大陸企業正加快擴大在中東等地區獲得人工智慧等先進技術，因為川普執政可能會加快限制大陸取得先進技術。