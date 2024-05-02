不表態是否協防 學者：川普將台灣當成談判籌碼

美國前總統川普接受時代雜誌專訪提及「付費式外交」，並再度拒絕表態當選總統後是否捍衛台灣。淡江大學國際事務與戰略研究所教授李大中認為，川普的對台政策與拜登政府明顯不同，若川普上台，對台政策的不確定因素將大增；政大國際關係研究員嚴震生認為川普更傾向按照個人利益做決策，直言「我不認為他會在乎台灣」。

對於當選總統後是否會在兩岸發生衝突時協防台灣？川普已多次拒絕給出一個答案。川普去年七月接受福斯新聞網專訪表示，「若我回答這問題，將置我於一個很不利的處境」；今年二月接受專訪時說，模糊的答案才能讓他面對中國時具有談判力，並言明「那樣（表態）真的會危及我和中國談判時的能力」；這次接受時代雜誌訪問，也再度拒絕回答此問題。

李大中認為，拜登政府對印太戰略的重視及對台海和平穩定的支持相對清晰，川普上台對台政策的不確定因素將大大增加。

不具名的學者說，川普確實將台灣議題當作一個談判籌碼，過去擔任總統時就有這樣的傾向，他認為川普執政時的國會強勢，他幕僚也有比較熟悉美台關係的專家，發揮牽制川普作用，川普再度上台，有可能回到以個人利益為主的外交策略。

不過，學者表示，美國同時關注俄烏戰爭及以哈衝突已引發民眾反感，川普此刻不願明確表態也很可能是選舉語言。李大中也認為，目前要判斷川普上台即「棄台」還言之過早。

嚴震生則持相對悲觀態度，認為美國介入國際衝突有部分喚醒過去「孤立主義」的傳統，「我不認為他會在乎台灣」。