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川普重申不付錢的盟友要靠自己 拒透露是否保衛台灣

聯合報／ 記者張文馨／華盛頓報導
時代雜誌「如果他贏了的話」封面報導，彙整對川普兩次專訪及與川普助手多次對話，勾勒出一個「帝王總統」的輪廓。圖／取自時代雜誌網站
時代雜誌「如果他贏了的話」封面報導，彙整對川普兩次專訪及與川普助手多次對話，勾勒出一個「帝王總統」的輪廓。圖／取自時代雜誌網站

時代雜誌（ＴＩＭＥ）上月卅日刊出美國前總統川普的專訪內容，討論川普在重返白宮後的施政願景。川普重申不付錢的盟友要靠自己，將坐視俄羅斯侵略北約盟國、從南韓撤回駐紮的美軍，但拒絕透露是否捍衛台灣。

時代雜誌以「如果他贏了的話」當封面報導，彙整對川普兩次專訪及與川普助手多次對話，勾勒出一個帝王總統的輪廓；該報導將川普的國際政策形容為「交易式孤立主義」（transactional isolationism）。

川普告訴時代雜誌，若美國在歐洲或亞洲的盟友被攻擊，只要他覺得該國對其自身防禦「付出不夠」，美國就不會出手幫忙。

川普二月底在南卡羅萊納州的競選活動說，「你不付帳，就沒能得到保護，這很簡單。」預告自己當選後，會把北約盟友畫分為付出夠多防衛預算，以及預算不足的兩群，俄羅斯可對後者為所欲為。

川普告訴時代雜誌，這不是隨便說說，「如果你不打算付，那麼你就要靠自己。」川普還說，如果歐洲國家不花錢支持烏克蘭，為何美國要付？比起隔著一個大西洋的美國，歐洲國家受到俄烏戰爭的影響可是大得多。

報導接著提到，美國的亞洲盟友可能也得靠自己了。

我外交部長吳釗燮接受紐約時報專訪曾表示，美國援助烏克蘭對嚇阻北京犯台至關重要；川普告訴時代雜誌，中共領導人要知道「像是那種事並不易達成」，但川普拒絕說明他是否會協助防衛台灣。

川普說，若南韓不提高駐韓美軍軍費分擔比率來支持美軍嚇阻北韓金氏政權，美國可以撤軍。他說，四萬名美軍（其實是二點八五萬人）身陷危險境地，「這不合理，為何我們要保衛某人？而且我們談的是一個超有錢的國家（指南韓）」。

不過，川普對以色列的支持就明快多了。他告訴時代雜誌，若伊朗和以色列爆發衝突，美國會插手。討論到以色列對抗軍事組織哈瑪斯，在加薩走廊殺害超過三萬名巴勒斯坦人，川普說，他要以色列趕快解決這件事，至於是否要扣留美援來迫使以色列逐步結束軍事行動，川普沒有回答。

此外，川普二月接受福斯新聞網專訪透露，上台之後將對中國大陸商品再次加徵關稅，稅率可能超過百分之六十。

時代雜誌報導，川普考慮強化其保護主義的貿易政策，包含對所有進口美國的商品課徵超過百分之十的關稅，針對特定中國大陸商品，關稅稅率可能高達百分之一百。川普說，這些關稅可以讓美國經濟擺脫外國製造的控制，並刺激本土產業發展。

雜誌形容，川普還是川普，有著相同的目標和抱怨，但是他個人愈發獨斷自信，川普提到自己初到白宮孤立無援，如今則是他說了算，他身邊的策士愈發忠誠，準備好實現川普的政策。

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