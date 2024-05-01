美官員：北京錯用2758號決議 將台灣排除在國際體系外

今年的世界衛生大會（ＷＨＡ）將於五月廿七日到六月一日在瑞士日內瓦舉行，美國國務院資深官員廿九日在華府智庫表示，聯合國大會二七五八號決議並未排除台灣有意義地參與聯合國體系與其他多邊論壇；北京為符合自身利益，錯誤運用二七五八號決議，還把其和一中原則混為一談，聲稱這是國際共識。

藍墨客：北京讓ＷＨＡ成員感到混淆

負責中國與台灣事務的亞太副助卿藍墨客廿九日在華府智庫「德國馬歇爾基金會」研討會表示，從新冠疫情看出，台灣被拒於ＷＨＡ門外，對國際福祉產生負面影響；即便台灣應對疫情表現出色，都可能不能以觀察員身分參與本月舉行的ＷＨＡ。

藍墨客表示，正是北京多次以二七五八號決議為由，反對華府支持台灣有意義國際參與的行動，這讓ＷＨＡ成員感到混淆。

一九七一年十月廿五日，聯合國第廿六屆大會通過「恢復中華人民共和國在聯合國的合法權利」，承認中華人民共和國政府的代表是中國在聯合國組織唯一合法代表，並把蔣介石的代表從他在聯合國組織及其所屬一切機構所非法占據的席位上驅逐出去。

圖為一九七一年我外交部長周書楷宣布退出聯合國，步下講台。本報資料照片

「該決議無涉對台關係的主權決定」

藍墨客說，二七五八號決議並未認可、不等同也不反映一中原則的共識；二七五八號決議無涉他國對台關係的主權決定；二七五八號決議不構成聯合國對台灣最終政治地位的立場；二七五八號決議不排除台灣有意義的參與聯合國體系和其他多邊論壇。

藍墨客表示，中方錯誤使用二七五八號決議，將台灣排除在國際體系外，也破壞台灣邦交，影響官方及非官方夥伴主權決定。

美國國務院近來不時關切並反駁中方針對二七五八號決議的主張，美國在台協會主席羅森柏格一月在台北表示，美方非常失望看到聯合國二七五八號決議的內容被曲解，並被用來作為對台施壓工具。兩年前時任副助理國務卿華自強也在ＧＭＦ研討會表示，台灣無法參與國際民航組織（ＩＣＡＯ）大會和ＷＨＡ，問題在中華人民共和國錯誤使用聯大二七五八號決議。

藍墨客重申，美國支持台灣有意義參與不以主權為先決條件的國際組織，支持台灣有意義參與ＷＨＡ與ＩＣＡＯ，也會持續堅持針對二七五八號決議的四項主張。

藍墨客也提到，美國一個中國政策不等於中方一中原則，其他國家一中政策也與美國有所不同；美國反對兩岸任一方片面改變現狀，不支持台灣獨立，支持兩岸對話，期待兩岸歧見能以和平方式、不受脅迫方式，且在兩岸人民都能接受的狀態下解決。

我外交部表示，此次是美國政府第五度針對聯大第二七五八號決議遭扭曲表達嚴正反對立場，充分展現美方對中國惡劣意圖的高度關切，外交部表達誠摯歡迎及感謝；聯大第二七五八號決議僅決定中國在聯合國代表權的歸屬，全文未曾提及台灣，也未認定台灣是中華人民共和國的一部分，更未授權中華人民共和國在聯合國代表台灣，所以該決議與台灣無關。