台鐵誤點117分鐘！20餘輛車塞爆 網看圖傻眼：火車也會塞？

台鐵號誌故障，導致大量列車延誤，影響上萬名旅客。PTT網友貼出昨日「即時列車動態」，彰化以南路段都延誤30分鐘以上，誤點時間最高達117分鐘，直呼「幫司機哭哭，沒想到火車也有大塞車的一天」。

有網友在PTT發文表示，「台鐵以前有號誌壞過三天修不好的經驗嗎？看起來又可以挑戰突破上限」，根據昨日即時列車動態顯示，彰化以南列車全數延誤30分以中上，部分列車誤點時間達117分、93分、69分等，至少20餘輛列車被「卡住」等候通行。

台鐵因號誌故障大誤點，部分列車誤點時間高達117分鐘。圖／取自 PTT

其他網友紛紛留言「司機還好啦躲駕駛室，列車長整個被罵翻」、「正在火車上...已經臨時停車三次了，有種在高速公路塞車的錯覺」、「難得沒罷工變誤點」、「類火車的話就不會塞嗎？」、「間公司已經從頭爛到尾」、「明天收假希望能處理好」、「台鐵從以前就這樣了啦！去搭車從來沒準點過，有次也是等了兩個多小時」。

有網友替台鐵緩頰「交通部要台鐵不准漲票價，台鐵只能年年虧損硬撐然後被罵死」、「台灣交通費太便宜了，應該通通漲三倍」、「票價不能調，人員補不足，設備老舊，能這樣不錯了啦」、「票價不能漲、人才斷層、人手不足、虧損、設備老舊，各種鳥問題集合體企業」。